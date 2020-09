Bauherr Thomas Bergander von Taurecon Real Estate und Quartier Heidestraße und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Bündnis 90/Die Grünen) befüllen die Zeitkapsel des Grundsteins für das Büroensemble QH Track in der Europacity im Quartier Heidestraße.

Die Pläne für das "Quartier Heidestrasse" in der neuentstehenden Europacity am Berliner Hauptbahnhof werden konkreter. Am Mittwoch legten die Verantwortlichen, darunter Bauherr Thomas Bergander, Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) und SAP-Berlin-Manager Martin Heinig den Grundstein für das 550 Meter lange sogenannte QH Track, das Ende des Jahres 2022 fertiggestellt sein soll.