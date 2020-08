Berlin: Was Anlieger zur autofreien Friedrichstraße sagen

Viel Platz für Fußgänge und Radfahrer: Am Sonnabend beginnt der Versuch auf der Friedrichstraße offiziell.

Bis Ende Januar ist die Einkaufsmeile in Mitte nun autofrei. Die Berliner Morgenpost fragte Anlieger nach den ersten Erfahrungen.

Bäume in Dreiergrüppchen, Sitzgelegenheiten auf Holzterrassen – und ein Fahrradstreifen mit Geschwindigkeitsbegrenzung: Der vieldiskutierte Modellversuch „autofreie Friedrichstraße“ startet offiziell am Sonnabend. Im Vorfeld wurden bereits Schilder auf dem vorgesehenen Fahrradstreifen montiert: Tempo 20 gilt hier fortan für Radfahrer. So sollen Unfälle mit Fußgängern vermieden werden. Diesen stehen durch die Vollsperrung für Autofahrer, im Abschnitt zwischen Französischer und Leipziger Straße, beidseitig jeweils vier Meter Gehweg zur Verfügung. Für das Projekt wurden zudem mobile Begrünung und Sitzflächen auf der ehemaligen Fahrbahn installiert. Bis Januar läuft der Versuch, der auch wissenschaftlich begleitet wird.