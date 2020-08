U5 in Berlin: Verlängerte U-Bahnlinie soll am 4. Dezember starten

Berlin. Die verlängerte U-Bahnlinie U5 soll am 4. Dezember 2020 ihren Betrieb aufnehmen. Das teilte BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt am Montag in Pankow mit. "Wir werden am 4. Dezember diese Strecke eröffnen, dem Tag der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute und der Tunnelbauer“, sagte Erfurt weiter.

Zuvor pendelte die U-Bahnlinie U55 provisorisch zwischen Hauptbahnhof und Bundestag. Nun ist diese Verbindung an die U5 angeschlossen. Fahrgäste können dann ohne Umstieg zwischen dem Hauptbahnhof und Hönow im Osten der Stadt hin- und herfahren. Neben den beiden Tunnelröhren im Herzen der Stadt wurden auch die Bahnhöfe Rotes Rathaus, Museumsinsel und Unter den Linden gebaut.

Bei dem Termin bei Stadler in Pankow nennt BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt gerade den Eröffnungstermin für die ausgebaute U5. "Ab 4. Dezember heißt es freie Fahrt von Hönow bis zum Hauptbahnhof" @morgenpost pic.twitter.com/kZH2zS8oMt — Dominik Bath (@DoBath) August 24, 2020

U5-Erweiterung in Berlin - lesen Sie auch:

U5 in Berlin: Seit 2011 wir an dem Lückenschluss gebaut

Die in Berlin auch als „Kanzler-U-Bahn“ bekannte Erweiterung ist Teil des Anfang der 90er-Jahre zwischen der Bundesregierung und dem Berliner Senat abgeschlossenen Hauptstadtvertrages. Der Senat wollte in der Finanznotlage Anfang des neuen Jahrtausends den teuren U-Bahnbau stoppen, doch eine drohende Rückzahlungsforderung des Bundes in Millionenhöhe sorgte für ein Umdenken.

Seit 2011 wird an dem 2,2 Kilometer langen Lückenschluss gebaut. Zuerst war die Inbetriebnahme für 2017 geplant. Der Baugrund in Mitte hatte aber immer wieder Schwierigkeiten gemacht.