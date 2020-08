Eine Grundschule in Mitte hat einen Corona-Fall. Eine Mutter wurde positiv getestet. Die Verwirrung ist groß, auch beim Gesundheitsamt.

Berlin. Seit Schulbeginn sind an fast 40 Schulen in Berlin Coronafälle aufgetreten. Zehn verschiedene Bezirke sind davon betroffen – und ganz unterschiedliche Schultypen. Doch was passiert genau, wenn eine Schulleitung von einem Fall erfährt? Inzwischen muss man sagen: Jeder Bezirk handelt anders – die einen testen viel, andere eher weniger. Zuständig ist jedoch immer das Gesundheitsamt.