Berlin-Mitte bekommt eigene Parkflächen für E-Scooter

In Berlin-Mitte gibt es künftig eigene Abstellflächen für E-Scooter und Leihfahrräder. Die erste vor dem Roten Rathaus steht seit Dienstag zur Verfügung. Bis Ende August sollen es zehn sein, für die frühere Kfz-Stellplätze auf der Fahrbahn umgewandelt wurden, wie das Bezirksamt Mitte am Dienstag mitteilte. Als weitere Standorte geplant sind etwa der Leipziger Platz 12 an der Mall of Berlin, die Zimmerstraße 23 am Checkpoint Charlie und die Oranienburger Straße 92 am Hackeschen Markt. Die E-Scooter-Parkflächen seien zwischen sechs und zehn Metern breit und rund zwei Meter lang und auch für Fahrräder nutzbar.

Die Abstellflächen auf der Fahrbahn sollen dem Bezirksamt zufolge dazu beitragen, die Gehwege zu entlasten und dem unkontrollierten Abstellen ein Ende zu bereiten. Anschließend ist vorgesehen zu untersuchen, ob die Stellflächen angenommen werden und ob sich das Problem dadurch verringert hat. „Mit den neuen Stellflächen leistet Mitte einen Beitrag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr“, so die zuständige Bezirksstadträtin Sabine Weißler. „E-Scooter und Leihfahrräder dürfen nicht als Stolperfalle den Gehweg blockieren.“

