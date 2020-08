Von Dassel: „Die Straße wird immer infektionsfreundlicher“

Unweit der Torstraße in Mitte halten sich viele Nachtschwärmer nicht an die Corona-Regeln.

Berlin. Die Disziplin der Berliner hat in den vergangenen Wochen nachgelassen. In der Gegend rund um die Torstraße in Mitte stellten Mitarbeiter des Ordnungsamts immer wieder Verstöße gegen die Corona-Regeln fest. Restaurants und Kneipen hatten sich nicht an die Hygienemaßnahmen gehalten. Nachtschwärmer feierten ausgelassen auf der Straße, ungeachtet jeglicher Abstände. Zuletzt hatte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) im Interview mit der Berliner Morgenpost ein Alkoholverbot in Erwägung gezogen. Auch Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) sieht Handlungsbedarf – vor allem beim Alkoholverkauf.