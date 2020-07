Tilo Siewer will bei Wahlen gegen von Dassel antreten

Tilo Siewer und Laura Neugebauer sind die neuen Fraktionssprecher der Grünen in Mitte. Siewer will nun den nächsten Schritt machen.

Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) bekommt parteiinterne Konkurrenz. Tilo Siewer, Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), will ihn bei den Berliner Wahlen im kommenden Jahr herausfordern. Diese Information bestätigte von Dassel auf Nachfrage der Berliner Morgenpost. Für den derzeitigen Bezirksbürgermeister sei das ein „völlig demokratisches Verfahren“. Von Dassel selbst will ebenfalls kandidieren, sagte er unserer Redaktion. „Ich bin mit dem Bezirk noch nicht am Ende. Es gibt noch viel zu tun.“ Seine bisherige Amtszeit von fünf Jahren reiche noch nicht aus, um den Bezirk dahinzubringen, wo er ihn sehen wolle.