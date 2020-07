St. Hedwigs-Kathedrale: Landgericht verhandelt über Umbau

Die St. Hedwigs-Kathedrale am Bebelplatz in Mitte.

Im Verfahren um die Sanierung der Kirche geht es darum, ob Rechte von Künstlern verletzt werden, die am Wiederaufbau beteiligt waren.

Berlin. Der Streit um den Umbau der St.-Hedwigs-Kathedrale in Berlin geht in eine weitere Runde. Vor dem Berliner Landgericht wird an diesem Dienstag über mehrere Urheberrechtsklagen gegen die Neugestaltung des Kircheninnenraums verhandelt.

Es geht um die Frage, ob dabei Rechte von Künstlern verletzt werden, die an dem Wiederaufbau der katholischen Kirche in den sechziger Jahren beteiligt waren. Geklagt haben sechs Künstler und ihre Rechtsnachfolger. Sie lehnen die geplante Umgestaltung ab. Ob eine Entscheidung am Dienstag fällt, ist nach Gerichtsangaben offen.

Im Januar 2019 hatte das Verwaltungsgericht Berlin zwei Klagen abgewiesen. Die Kläger hätten im Bereich des öffentlichen Rechts kein Klagerecht, hieß es zur Begründung. Die Verhandlung vor dem Landgericht war bereits für vergangenen Oktober angesetzt worden, wurde aber dann verschoben. Ein neuer Termin am 17. März hatte wegen der Corona-Pandemie ebenfalls nicht stattgefunden.

Berliner Katholiken und Denkmalschützer wenden sich vor allem gegen den Plan, den Zugang zur Unterkirche im Zentrum des Innenraumes zu schließen. Dabei soll der Altar ins Zentrum der Rundkirche rücken. Der Umbau soll bis 2023 andauern, die Kathedrale ist seit September 2018 geschlossen.

Der Architekt Hans Schwippert (1899-1973) hatte die Kirche nach der Teilzerstörung im Zweiten Weltkrieg mit Künstlern aus Ost- und Westdeutschland wieder errichtet.