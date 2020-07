Ifflandstraße: Bezahlbares Wohnen nahe dem Alexanderplatz

Rund 55 Quadratmeter sollen die Wohnungen durchschnittlich groß sein. Der Quadratmeterpreis für die geförderten Quartiere soll bei rund 6,50 Euro liegen. In den anderen Wohnungen kostet der Quadratmeter bis zu zehn Euro.

An der Ifflandstraße in Berlin-Mitte entstehen drei Häuser mit 140 Quartieren. Rund die Hälfte der Apartments ist öffentlich gefördert

Bezahlbare Wohnungen mit Balkon oder Terrasse und nur fünf Gehminuten entfernt von den Bahnhöfen Schillingstraße und Jannowitzbrücke: Am Dienstag ist der Grundstein für ein neues Projekt in Mitte gelegt worden. 140 Mietwohnungen sollen an der Ifflandstraße 1–4 entstehen. Rund die Hälfte der Apartments mit ein bis drei Zimmern ist öffentlich gefördert.