Saleh: Bei autofreier Friedrichstraße Anrainer einbinden

Berlin . Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh dringt auf eine enge Kooperation mit allen Anrainern bei der Vorbereitung des Experiments autofreie Friedrichstraße. „Es darf keinen Alleingang der Verkehrsverwaltung geben“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne).

„Ich hoffe sehr auf eine enge Einbindung der Einzelhändler, Gewerbetreibenden und Gastronomen und eine gemeinsame Bewertung des Vorhabens gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise“, betonte er. „Es muss zwingend eine Zustimmung der Anwohner geben und ein abgestimmtes Vorgehen mit allen Beteiligten vor Ort.“ Geklärt werden müsse, was sie gerade jetzt in Corona-Zeiten brauchten und wollten.

Da eine – zumal monatelange – Sperrung der Friedrichstraße unmittelbare Auswirkungen auf alle Gewerbetreibenden dort habe, müsse auch die Wirtschaftsverwaltung mit im Boot sein, forderte Saleh. „Wir müssen beachten, dass die Zeit vor Corona eine andere ist als die Zeit nach Corona“, fügte er hinzu.

„Auch vor Corona ging es der Friedrichstraße nicht besonders gut.“ Gerade in der Krise hätten es die Menschen dort verdient, „dass der Staat jetzt für sie da ist“.

Friedrichstraße soll fünfeinhalb Monate gesperrt werden

Am Donnerstag hatte Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) bekanntgegeben, dass der Modellversuch Mitte August beginnen und bis Ende Januar dauern soll - also fünfeinhalb Monate. Für Autos gesperrt werden soll die Einkaufsmeile zwischen Französischer Straße und Leipziger Straße. Mit dem Projekt wollen Bezirk und Senat testen, wie die Aufenthaltsqualität gesteigert und der öffentliche Raum neu aufgeteilt werden kann. Laut Günther ist das Vorhaben mit Anrainern abgestimmt, laut IHK sehen es fast die Hälfte der Anrainer skeptisch.

FDP-Fraktionsvorsitzender Sebastian Czaja kommentierte Salehs Äußerungen am Sonnabend: „Wer wirklich auf die Bedürfnisse der Gewerbetreibenden in der Friedrichstraße Rücksicht nehmen will, streicht das Projekt ersatzlos. Gerade in der Friedrichstraße gehen viele Kunden einkaufen, weil sie dort noch bequem mit dem Auto hinkommen können. Viele der Läden sind auf das „Autofahrer-Publikum“ eingestellt und angewiesen.“ Czaja fordert, der Senat solle „endlich Ideologie gegen Realität tauschen“ und dementsprechend vernünftige Verkehrspolitik machen, die die Interessen aller Verkehrsteilnehmer in den Blick nimmt. Davon hängt schließlich auch die Berliner Wirtschaft ab, die in Zeiten von Corona keine weiteren Schikanen verkraften kann.“

