Mitglieder des internationalen Auschwitz Komitees kleben zur symbolischen Umbenennung den Schriftzug „Walter-Lübcke-Straße“ auf ein Straßenschild der Sigismundstraße. Die CDU im Bezirk Mitte will künftig eine Straße nach dem früheren Kasseler Regierungspräsidenten benennen.

Bezirk Mitte CDU in Mitte will Straße nach Walter Lübcke benennen

Die CDU-Fraktion der Bezirksverordnetenversammlung in Mitte (BVV) will eine Straße im Bezirk nach dem getöteten CDU-Politiker Walter Lübcke benennen. Das geht aus einem entsprechenden Antrag der Fraktion hervor. Sollte eine Mehrheit der BVV dem Antrag zustimmen, muss das Bezirksamt prüfen, ob der Name des früheren Kasseler Regierungspräsident auf die Liste für neue Straßennamen mitaufgenommen wird.