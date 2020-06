Demonstration Landwirte kündigen Protestfahrt in Mitte an

Mit einer Protestaktion wollen Landwirte aus ganz Deutschland den Verkehr in Berlin-Mitte lahmlegen. Wie die Berliner Morgenpost erfuhr, planen Bauern am Dienstag um 18 Uhr ein Hupkonzert mit Traktoren. Die Landwirte wollen vom Brandenburger Tor zum Gebäude des Deutschen Bauernverbands in der Claire-Waldorff-Straße fahren. Rund 50 Bauern sollen sich mit ihren Traktoren an der Fahrt beteiligen.