Kontroverse Kunstausstellung im Rathaus sorgt für Diskussion

Die Motive am Rathaus Tiergarten sind kontroves. Ein Baugerüst an der Fassade bietet Platz für eine besondere Ausstellung.

Berlin. Dicht aneinandergereihte Container in einer grauen Kulisse. Darüber steht in blau-gelben Buchstaben: „Ankommen statt Unterbringen“. Das Plakat ist von der Künstlerin Sarah Kwasnicki. Sie sagt, sie habe in Berlin gesehen, wie Flüchtlinge untergebracht werden. Daran müsse sich etwas ändern. Den Menschen müsse die Chance gegeben werden, anzukommen. Kwasnickis Plakat ist eines von 30 Kunstwerken, die am Baugerüst des Rathauses Tiergarten zu sehen sind.