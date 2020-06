Vögel retten Mieter der Koloniestraße 10

Der Remisenhof in der Koloniestraße 10 soll abgerissen werden. Die Mieter warten vor den Garagen und unter den Schirmen auf den Abrisstrupp.

Der Remisenhof in der Koloniestraße 10 soll abgerissen werden. Ein Investor plant dort Studentenapartments. Die Mieter wehren sich.

Berlin. Wehrlos wollen die Mieter der Koloniestraße 10 in Gesundbrunnen ihre Wohnungen nicht einstürzen sehen. Die Worte auf dem roten Plakat über der schmalen Einfahrt zu dem Remisenhof lesen sich wie eine Kampfansage an den künftigen Investor: „Abriss verhindern. Wohnraum und Gewerbe erhalten. Kolonie10 bleibt.“

Im Hof entlang des roten Backsteingebäudes mit seinen Ateliers versammeln sich die letzten Mieter und Nachbarn, etwa 15 Personen. Sie sitzen auf Bierbänken unter einem roten Sonnenschirm oder auf Plastikstühlen im Schatten der gegenüberliegenden Garagen. Im Laufe des Tages sollen Bagger anrollen und mit dem Abriss der nicht vermieten Remisen und Garagen beginnen. Ein paar Vögel zwitschern von den Dächern. Sie sind an diesem Vormittag die einzige Hoffnung der Mieter.

Deshalb läuft Johann Sommer an diesem Vormittag ausschließlich mit einem Zettel in der Hand über den Hof. „Wenn Bauarbeiter kommen, halte ich ihnen das unter die Nase“, sagt Sommer.

Koloniestraße 10: Brutstätten von Vögeln als Hoffnung

Der Landschaftsgärtner kümmert sich um die Begrünung des Hofes und ist einer der letzten verbliebenen Mieter der Koloniestraße 10. Seit zwei Jahren kämpft er für den Erhalt des 1880 erbauten Backsteingebäudes. Sein vorerst letzter Halt ist eine Mail, ausgedruckt auf einer DINA4-Seite. Es ist ein Schreiben des Umwelt- und Naturschutzamtes des Bezirks Mitte, das auch unserer Redaktion vorliegt.

Darin steht: Sollten in den Gebäuden in der Koloniestraße 10 Brutstätten von Vögeln sein, braucht es ein Genehmigungsverfahren, um den Hof abzureißen. Wer sich darüber hinwegsetze, begehe eine Ordnungswidrigkeit.

Wenn der Lebensraum von geschützten Arten zerstört wird, handelt es sich sogar um eine Straftat. Sollten es tatsächlich die zwitschernden Vögel von den Haus- und Garagendächern sein, die einen Abriss verhindern?

Die Koloniestraße 10 soll abgerissen werden. Die Mieter wehren sich dagegen. Auf einem Plakat zur Hofeinfahrt steht: „Abriss verhindern. Wohnraum und Gewerbe erhalten. Kolonie10 bleibt.“

Foto: Julian Würzer

Baustadtrat Gothe stoppte den Abriss vor eineinhalb Jahren

Bis vor wenigen Jahren gab es noch rund 40 Gewerbetreibende und Bewohner. In einigen Garagen hatten Künstler Ateliers eingerichtet, ein Tischler hatte eine Werkstatt, und hinter der Einfahrt gab es sogar Platz für eine Tanzschule. Drei der Mieter sind noch übrig. Geht es nach Johann Sommer, sollen sie bleiben und wieder einige dazukommen.

Vor eineinhalb Jahren war es Mittes Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD), der den Investor mithilfe der Mieter stoppte. Damals, im Dezember 2018, rückte am frühen Morgen ein Bautrupp im Auftrag von Investor Romeo Uhlmann an. Die Arbeiter hebelten Türen der Garagen aus und deckten die Dächer ab. Alles scheinbar mit der Erlaubnis der Bauaufsicht. Beziehungsweise: Eine Genehmigung sei nicht nötig gewesen, hieß es.

Allerdings unterlief der Bauaufsicht damals ein Fehler: Die Koloniestraße stand seit Kurzem unter Milieuschutz. Ein Abriss benötigte also doch eine Genehmigung. Erst als Mitarbeiter des Bauamts an dem Dezembertag auftauchten, stoppten die Bauarbeiter ihr Vorhaben und zogen ab.

Mieter sprechen von Schikanen der Vermieter

In der Folge habe es immer wieder Schikanen vonseiten der Vermieter und Eigentümer gegeben. So berichten es die Mieter der Koloniestraße 10. Marie Münch sagt, zu Beginn des vergangenen Jahres hätte es für Wochen kein warmes Wasser gegeben. An manchen Tagen sei kein einziger Tropfen aus dem Wasserhahn gekommen. Eine Anfrage der Berliner Morgenpost bei den Eigentümern blieb bislang unbeantwortet.

Nun, im Juni 2020, sind die Garagentore wieder angebracht. Und Johann Sommer wartet mit dem Zettel in der Hand. Es ist fast Mittag. Er weiß, dass er mit dem Schreiben einen Teilabriss allenfalls aufschieben kann. Verhindern wird er es damit nicht.

Auch Baustadtrat Gothe zeigt sich wenig hoffnungsvoll. Er sagt zwar, der drohende Abriss sei aus naturschutzrechtlicher Sicht nicht zulässig. „Ich befürchte allerdings, dass Herr Uhlmann sich darüber hinwegsetzt und das Bußgeld in Kauf nimmt.“ Ihm zufolge besteht der Investor auf einer Profitmaximierung. Uhlmann selbst zeigte keine Reaktion auf eine Anfrage der Morgenpost.

Investor könnte Gothe zufolge eine Strafe in Kauf nehmen

Als bezeichnend für die „Profitgier“ nennt Gothe das Nachbargrundstück, auf dem „ein uninspiertes Apartmentprojekt“ stehe. Laut dem Baustadtrat sind sämtliche Apartments an Studierende der Bundeswehr vermietet. „Die Studierenden sind herzlich willkommen in Wedding, aber dass der Bund hier die Renditewünsche von Herrn Uhlmann vollumfänglich erfüllt, hinterlässt einen bitteren Geschmack.“

Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) mit Landschaftsgärtner und Mieter Johann Sommer vor den Garagen in der Kolonienstrasse 10.

Foto: David Heerde

Der Wohnkomplex eine Haustür weiter, in der Koloniestraße 11 bis 12, deutet eine mögliche Zukunft des Künstlerhofes an. Unter dem Namen „Campus Viva“ wurden dort kleine Apartments für Studenten gebaut. Die Kaltmiete einer möblierten 20-Quadratmeter-Wohnung beträgt rund 470 Euro. Die Marke „Campus Viva“ gehört zu der Grundkontor Projekt GmbH aus München. Geschäftsführer Romeo Uhlmann plant bereits seit einigen Jahren eine Erweiterung der Studentenapartments sowie ein Hostel auf dem Grundstück der Koloniestraße 10.

Es ist kurz nach Mittag. Bauarbeiter sind in der Koloniestraße bislang noch nicht zu sehen. Dafür eine kleine Menschengruppe, darunter Makler und ein Ornithologe, der ein Gutachten zur Brutsituation der Vögel erstellt. Mit der Morgenpost reden will keiner. „Wir wollen in Ruhe unsere Arbeit machen“, heißt es.

Mit einer Petition für den Erhalt des Remisenhofs

Johann Sommer will sich nicht nur auf die Vögel verlassen. In einer Petition, die er zusammen mit den anderen Mietern und Nachbarn gestartet hat, fordern sie den Eigentümer des Grundstücks CI Invest Wohnen GmbH auf, die Vorverträge mit Uhlmann aufzulösen. Stattdessen soll das Grundstück an den Bezirk verkauft werden. Bislang haben mehr als 7000 Menschen unterschrieben.

Falls das Vorhaben gelingen sollte, hat Sommer zusammen mit weiteren Mietern ein Konzept für die Bebauung der Koloniestraße 10 ausarbeiten lassen. Es sieht vor, die Remisen und Garagen aufzustocken statt abzureißen. So sollen insgesamt etwa 40 neue Wohnungen und 30 Arbeitsräume für Künstler und Handwerker entstehen. Dabei soll die eigentliche Struktur mit dem langgestreckten Hinterhof erhalten bleiben. Im Fazit heißt es, es sei möglich, den historischen Gebäudestand zu erhalten und nachhaltig weiterzuentwickeln.

Bis zum Nachmittag muss Sommer niemandem den Zettel vorhalten. Die Gebäude in der Koloniestraße 10 stehen noch. „Bis zum 30.9. haben wir erstmal Ruhe“, sagt Sommer. Ihm zufolge habe der Gutachter den Mietern mitgeteilt, dass bis Ende September der Vogelschutz greife. Eine offizielle Bestätigung stehe aber noch aus. Erst danach dürften Abrissarbeiten aufgenommen werden. Nach Gothe retteten nun die Vögel den Hof – vorerst. Für Johann Sommer fühlt sich das wie ein Teilsieg an. „Bis September wollen wir dann eine Lösung finden, wie wir den Hof erhalten können.“

