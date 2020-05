Berlin: Bezirk will Weihnachtsmarkt auf autofreier Friedrichstraße

Die Friedrichstraße in Mitte soll ab Sommer autofrei werden. Es gibt auch Überlegungen, den Weihnachtsmarkt dort stattfinden zu lassen.

Berlin-Mitte Bezirk will Weihnachtsmarkt auf autofreier Friedrichstraße

Teile der Friedrichstraße sollen ab den Sommerferien autofrei werden - das bietet nach Einschätzung im Bezirk Mitte interessante Möglichkeiten für die Weihnachtszeit. „Die endgültige Dauer der Maßnahme steht noch nicht fest“, sagte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel am Freitag. Aber er setze sich sehr dafür ein, das Weihnachtsgeschäft noch mitzunehmen.

„Wir wissen alle nicht, wie es aussieht mit den Weihnachtsmärkten dieses Jahr“, erklärte der Grünen-Politiker. „Da würde sich die Friedrichstraße für einen entzerrten Weihnachtsmarkt durchaus anbieten.“ Von Dassel kündigte an, dafür auch Gespräche mit dem Weihnachtsmarkt auf dem Gendarmenmarkt führen zu wollen.

Autofreie Friedrichstraße: Starttermin wird abgestimmt

Bei dem umstrittenen Projekt soll die Einkaufsmeile zwischen Leipziger und Französischer Straße autofrei werden. Zum Starttermin laufe gerade die Endabstimmung mit den zuständigen Senatsverwaltungen. „Ob das jetzt der 15. Juli, der 22. oder 3. August wird, wissen wir noch nicht“, sagte von Dassel. Geplant ist außerdem ein verkehrsberuhigter Bereich am Checkpoint Charlie.

Die Friedrichstraße in Berlin kann erst später für Autos gesperrt werden, als geplant.

Bezirksbürgermeister will autofreie Friedrichstraße nicht wegen Corona-Krise verschieben

Von Dassel ist entschieden dagegen, das Projekt wegen der Corona-Krise zu verschieben, auch wenn die Kauflaune vieler Berliner angesichts von Maskenpflicht und wirtschaftlichen Problemen getrübt sein könnte. Aus Sicht des Grünen-Politikers besteht Handlungsbedarf: „Wenn es ein Jahr so bliebe in der Friedrichstraße, dann wäre sie endgültig tot“, sagte er. „Ich glaube, es ist nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf. Deswegen können wir nicht mehr warten.“

Von Dassel betonte, die Idee, Teile der Friedrichstraße für den Autoverkehr zu sperren, sei gewesen, die Einkaufsstraße attraktiver zu machen. Es gehe nicht nur um eine Verkehrsmaßnahme, sondern „wirklich um die Rettung der Friedrichstraße“.

Die Aufenthaltsqualität dort sei sehr bescheiden. „Ich entwickele eher Kauflust, wenn ich in der Sonne sitzen und einen Kaffee trinken kann, als wenn ich nur auf einem schmalen Bürgersteig laufe“, sagte von Dassel. „Es geht darum, zu versuchen, durch einen neuen Impuls der Friedrichstraße wieder Leben einzuhauchen.“

Geschäfte können sich auf Straße präsentieren

Dazu gehöre, dass sich das Gewerbe auf der Straße präsentieren könne. „Es gibt dort nach wie vor interessante Läden, aber manchmal schwer zu finden“, betonte der Bezirksbürgermeister. Wenn die auf der Straße auf sich aufmerksam machen könnten, könne das durchaus einen positiven Effekt haben.

Das Projekt ist allerdings nicht nur bei der Opposition, sondern auch bei Geschäften umstritten. Von Dassel kündigte ein Schreiben an die Gewerbetreibenden an, die nach ihrer Einschätzung und ihren Ideen gefragt werden sollen. „Es wird natürlich Kritik geben“, so der Grünen-Politiker. „Aber es gibt auch einige Unternehmen, die sagen, es ist die richtige Maßnahme.“