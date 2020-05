Ein langwieriges Projekt wird endlich konkret: Nach der mehr als ein Jahrzehnt andauernden Diskussion um die Errichtung des Freiheits- und Einheitsdenkmals, beginnen die Bauarbeiten am Dienstag, wie die Berliner Morgenpost exklusiv erfahren hat. Sie sollen bis Ende des kommenden Jahres dauern. Der Baubeginn ist der Auftakt des letzten Kapitels einer Geschichte über politische Verwerfungen, steigenden Kosten und die Umsiedlung einer Fledermauskolonie.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sagt der Berliner Morgenpost: „Ich bin erleichtert, dass nach so langer Vorbereitungszeit und der Überwindung zahlreicher Widrigkeiten endlich mit dem Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmals begonnen werden kann.“ Die Politikerin spricht von einem Denkmal, das für „Mut“, „Freiheitsstreben“ und „Gewaltlosigkeit“ stehe. Grütters zufolge würdige es die friedliche Revolution in der DDR und die Courage der Menschen, die das SED-Regime stürzten und damit die Einheit Deutschlands ermöglichten.

Das Denkmal, auch „Einheitswippe“ genannt, entsteht auf der Schloßfreiheit in Mitte. Es ist als eine Art begehbare Waage konzipiert, deshalb auch die Bezeichnung. Bewegen sich mehrere Besucher, neigt sich das Denkmal in die entsprechende Richtung. Der Architekt Sebastian Letz vom Stuttgarter Büro „Milla und Partner“ hat die Pläne für das Freiheits- und Einheitsdenkmal entworfen. Er sagt: „Es ist eine soziale Skulptur. Sie gewinnt Leben, wenn die Besucher sich zusammenfinden, verständigen und gemeinsam bewegen“. Auf der Waage ist die Inschrift „Wir sind das Volk. Wir sind ein Volk“ zu lesen. Es wird auf dem Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals gebaut und soll die friedliche Revolution in der DDR sowie die Montagsdemonstrationen symbolisieren.

Zu Fertigstellung des Denkmals sagt Letz: „Die Errichtung wird unter normalen Umständen gegen Ende 2021 abgeschlossen sein.“ Doch bis Besucher das Denkmal betreten könnten, würden dann noch einige Zeit vergehen, da das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung noch am Sockel arbeiten müsse.

Bis zuletzt war unklar, wann die Bauarbeiten für das 17,2 Millionen Euro schwere Projekt starten können. Wegen der Wasserfledermäuse, die in dem Sockel ihre Kolonie haben, drohte der Baubeginn weiter zu verzögern. Im ersten Bauabschnitt soll der Sockel geöffnet werden und anschließend aufgefüllt werden, um als Fundament für das rund 150 Tonnen schwere Gebilde zu dienen. Mit dem Bau des Einheitsdenkmals fällt der Lebensraum der Fledermäuse weg. Ersatzquartiere sollen an den umliegenden Brücken geschaffen werden. Dem Sprecher der Staatsministern für Kultur und Medien, Joachim Riecker, zufolge habe es Ende April eine Einigung mit der Obersten Naturschutzbehörden von Berlin gegeben. Sie hatte dem naturschutzrechtlichen Konzept des Bundes zum Schutz der Wasserfledermäuse eine Ausnahmegenehmigung erteilt.

Wegen der ersten Pläne hatte der Naturschutzbund (Nabu) Klage eingereicht. Wie Riecker sagt, sei die Klage aber nach einer Einigung über Ersatzmaßnahmen zurückgezogen worden. Zuletzt hatte auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz (Bund) die Maßnahmen über die Umquartierung der Fledermäuse kritisiert und eine Klage als Option in Erwägung gezogen. Das bestätigt Herbert Lohner, Referent für Naturschutz der Bund-Landesgruppe Berlin auf Nachfrage.

Sollte es zu einer Klage kommen – den Baubeginn verhindern kann der Bund nicht mehr. Bereits im Jahr 2007 hatte der Bundestag die Errichtung eines Denkmals, das die friedliche Revolution und Deutsche Einheit abbildet, beschlossen. Ein Jahr später einigten sich Politiker auf die Schloßfreiheit auf der Museumsinsel als Standort. Im Jahr 2011 bewann das Architektenbüro „Milla und Partner“ den Planungswettbewerb mit dem Entwurf der 50 Meter breiten Einheitswippe.

Dann allerdings stoppte der Haushaltsausschuss des Bundestags 2016 den Bau des Projekts, nachdem es einen Streit um die Kosten gegeben hatte. Deshalb stimmte der Bundestag im Juni 2017 erneut über den Bau des Denkmals ab. Mehrheitlich wurde damals entschieden, dass das Projekt gebaut werde. Erst im Jahr 2018 gab dann der Haushaltsausschuss die mehr als 17 Millionen für das Projekt frei.

Damals wurde der 30. Jahrestag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2020 als Fertigstellung für die Einheitswippe ins Auge gefasst. Wegen der aufgekommenen Fledermaus-Diskussion und der Suche nach Ersatzquartieren verzögerte sich der Baubeginn weiter. Laut Genehmigung muss das Freiheits- und Einheitsdenkmal bis spätestens 2024 gebaut werden. Sebastian Letz zufolge soll diese Frist eingehalten werden.

