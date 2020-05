Streit um geplanten Bürokomplex in Wedding

Ein Parkplatz und ein Weg umgeben von Bäumen – so sieht das Grundstück an der Sellerstraße 17 gegenüber dem Firmengelände der Bayer AG in Wedding aus. Doch schon bald soll darauf ein riesiges Bürogebäude entstehen – zumindest, wenn es den Plänen entsprechend gebaut wird. Auf dem Gelände neben dem Umspannwerk der Vattenfall-Firma Stromnetz Berlin entstünde ein Komplex mit 21.000 Quadratmetern Fläche, auf dem mindestens 1000 Menschen einen Arbeitsplatz haben würden. Zum Vergleich: Im Bahntower am Potsdamer Platz arbeiten „nur“ rund 800 Mitarbeiter auf einer Fläche von 22.000 Quadratmetern. In dieses große Projekt sollen 70 Millionen Euro investiert werden.

Mittes Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) spricht von einem „Projekt mit einer gewissen Dimension“. Die Finanzierung dafür stehe bereits. Die Vorhabenträger rund um die Cells-Group aus München warten eigentlich nur noch auf den Beschluss des Bebauungsplans durch das Bezirksamt. Doch nun stellen die Fraktionen der Grünen und Linken das Bauvorhaben in Frage.

Grünen-Fraktion findet Bürokomplex nicht zeitgemäß

Im Süden soll ein Turm mit zwölf Etagen gebaut werden, im Norden einer mit sieben Etagen, der an das Umspannwerk anschließt und dazwischen ein vierstöckiges Sockelgebäude mit Innenhöfen entstehen, die, wie auch die Dächer, begrünt werden sollen. Außerdem haben die Bauherren eine Tiefgarage auf dem Gelände eingeplant sowie einen Geh- und Radweg, der die Sellerstraße mit der Chausseestraße verbindet. Doch zeitgemäß findet die Grünen-Fraktion den Bürokomplex nicht. „Die Ökobilanz des Vorhabens ist unterirdisch“, sagt Frank Bertermann (Grüne).

Er hat sich durch die rund 100 DIN-A-4-Seiten der Unterlagen gelesen. Ihnen zufolge würden durch den Bau an der Sellerstraße 26 Bäume gefällt werden. Die Begrünung auf den Dächern könne das nicht auffangen. Neupflanzungen gebe es auf dem Gelände auch nicht, da der Großteil eben von einer zweistöckigen Tiefgarage unterbaut sei. „Wir haben zu Beginn des Jahres den Klimanotstand in Mitte ausgerufen“, sagt Bertermann, da müsse „man sich schon fragen, ob man das so umsetzt.“

Die Pläne für die Sellerstraße 17 entstanden lange vor dem Klimanotstand. Im Jahr 2013 genehmigte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung den Gebäudeentwurf. Zwei Jahre danach folgte die Beteiligung der Öffentlichkeit. Bereits damals kritisierte die Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz (BLN), dass die Bauvorhabenträger keinen Erhalt der Bäume vorsähen. Regelungen zu Ersatzpflanzungen seien im weiteren Verlauf zu klären, hieß es in einem Schreiben von 2016. Bis heute gibt es die aber nicht.

Linken-Fraktion will zurückhaltend beim Bau von Büroarbeitsplätzen sein

An dem geplanten Bürogebäude gibt es nicht nur Kritik an der Ökobilanz. Angesichts der Coronavirus-Krise und dem damit verbundenen Umzug vieler Arbeitnehmer ins Homeoffice will die Linken-Fraktion in Mitte zurückhaltend im Bau von Büroarbeitsplätzen sein. Auch weil die wirtschaftliche Lage derzeitig undurchsichtig scheint. Sven Diedrich (Linke) sagte: „Ich sehe aktuell keinen Anlass, den Bau an der Sellerstraße zu beschleunigen.“ Seine Fraktionskollegin Katharina Mayer erwägt dort den Bau von Wohnungen wie Sozialwohnungen – mitten im Industriegebiet, wo der nächste Supermarkt knapp einen Kilometer entfernt liegt.

Mittes Baustadtrat hingegen fordert von der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) die Zustimmung für das Projekt. Er weist auf die Knappheit von Büroflächen hin. Laut Gothe ist die Nachfrage nach Arbeitsräumen zu Beginn des Jahres so hoch wie noch nie gewesen. Lediglich 0,5 Prozent der bisherigen Räumlichkeiten stünden derzeit leer. „Wir brauchen dringend Büroflächen“, sagte Gothe. Das sieht auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Sascha Schug so. Der Bedarf an Büros werde nach der Coronavirus-Krise wieder anziehen. „Wir dürfen uns da nicht von kurzfristigen Trends beeinflussen lassen“, sagte er.

Die Bauvorhabenträger der Cells-Group wollen sich noch nicht öffentlich zu dem Projekt an der Sellerstraße 17 äußern. Sie wollen den Stadtentwicklungsausschuss in Mitte am 20. Mai abwarten. Der Ausschussvorsitzende Frank Bertermann bestätigte, die Einladung der Verantwortlichen. Und für die könnte die Sitzung schnell zu einer Anhörung werden. Angesichts der Fragen, die sich bei dem Projekt aufwerfen.