Neue Unterkunft für bis zu 110 Obdachlose in Mitte

Berlin. Nachdem viele Kältehilfen ihren Betrieb zum 30. April geschlossen haben, suchen Politik und Hilfsorganisationen händeringend nach Unterbringungsmöglichkeiten für obdachlose Menschen. Deshalb soll in einigen Tagen die dritte Unterkunft während der Coronavirus-Krise in Berlin öffnen. In Räumlichkeiten der Berliner Stadtmission an der Lehrter Straße nahe dem Hauptbahnhof im Bezirk Mitte sollen künftig 110 Menschen wohnen können. Zudem soll es ebenfalls auf dem Gelände eine Quarantäne-Station für Obdachlose geben.

Mittes Gesundheitsstadtrat Ephraim Gothe (SPD) sagte der Berliner Morgenpost, dass man mit diesem Angebot versuche, die Menschen von der Straße wegzubekommen. In der Einrichtung sollen die Menschen dauerhaft wohnen können, aber nur solange die Beschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie gelten. Außerdem gebe es Betreuungs- und Hilfsangebote. Für Bewohner, die Symptome aufzeigen soll es in der Unterkunft auch 15 Quarantänezimmer geben. Des Weiteren sollen rollstuhlgerechte Plätze und eine Etage für Frauen geschaffen werden.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Gothe sagte weiter, dass in einem anderen Gebäude an der Lehrter Straße eine Quarantänestation für 15 obdachlose Menschen entstehen soll, die erweiterbar auf 25 Plätze sein soll. Verträge seien bislang noch nicht unterschrieben, allerdings gebe es schon Vorbereitungen für den Betrieb. So werde an der Quarantänestation gerade eine Schleuse für das Personal eingerichtet.

Mittes Gesundheitsstadtrat Ephraim Gothe.

Foto: DAVIDS/Sven Darmer

Der Sprecher der Berliner Sozialverwaltung Stefan Strauß bestätigte die beiden Vorhaben. Die Finanzierung der Einrichtung stehe bereits für Anfang Mai. Rund 200.000 Euro sollen die Projekte monatlich kosten. Der Betrag wird zu gleichen Teilen zwischen dem Bezirk, der Senatsverwaltung für Finanzen und der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen aufgeteilt. Strauß sagte der Berliner Morgenpost: „Es wird keine dauerhafte Einrichtung sein.“ Ihm zufolge sollen in den nächsten Tagen die Verträge unterschrieben werden.

Auf Nachfrage bei der Berliner Stadtmission heißt es, dass es Verhandlungen gebe, aber noch keine Verträge unterschrieben worden sind.

Bisher haben bereits zwei ähnliche Unterkünfte geöffnet. In der Storkower Straße in Pankow werden bis zu 150 Menschen untergebracht und in einer Jugendherberge nahe dem Tiergarten gibt es rund 200 Plätze.

Coronavirus in Berlin - Das müssen Berliner wissen: