Corona-Tests in Berlin-Mitte: Drive-in geplant

Berlin. Corona-Tests in einem Drive-In sind auch im Bezirk Mitte geplant. Das kündigte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses an. Die Senatorin sagte, sie begrüße die Initiative. Sie wies aber auch darauf hin, dass nicht einfach jeder Bürger zu den Stellen hinfahren und sich testen lassen dürfe. Dafür würden „Termine vergeben“, sagte die Senatorin. Die Tests fänden dort im Rahmen der Eindämmungsstrategie statt, die die bezirklichen Gesundheitsämter nach wie vor verfolgten.

Mitarbeiter des Gesundheitsamts Mitte sollen künftig Abstriche auf dem Zentralen Festplatz im Ortsteil Wedding nehmen können. Zunächst sollen Kontaktpersonen aus dem weiteren Umfeld eines Infizierten getestet werden, die Symptome aufweisen. Mittes Gesundheitsstadtrat Ephraim Gothe (SPD) sagt: „Das soll mehr Sicherheit im Suchradius von bekannten Fällen schaffen.“

Corona-Drive-In in Mitte: Termine nur nach Absprache

Gothe bestätigt, dass Termine nur in Absprache mit dem Gesundheitsamt vergeben werden. Den Kontaktpersonen werde ein Zeitraum genannt, in dem sie erscheinen sollen, beispielsweise zwischen 9 und 13 Uhr. Sie fahren auf dem Testplatz mit dem Auto vor. An der ersten Station müssen sie lediglich ihren Ausweis zum Abgleich an die Autoscheibe drücken. An der zweiten Station steht ein Mitarbeiter des Gesundheitsamts in Schutzausrüstung, der den Abstrich durch das geöffnete Fenster nimmt.

Nach Angaben des Gesundheitsstadtrats soll der Festplatz „zeitnah“ zum Testplatz werden. Den genauen Starttermin wolle das Bezirksamt in den kommenden Tagen mitteilen. Bis zu 60 Kontaktpersonen können dann täglich getestet werden. Gothe bezweifelt aber, dass die Kapazität ausgeschöpft werden muss, da täglich lediglich sechs bis zwölf neue Fälle im Bezirk bekannt werden. Außerdem sei die Anzahl der Kontaktpersonen durch die Ausgangsbeschränkungen nicht mehr so hoch wie noch zu Beginn der Coronavirus-Krise. Allein im Fall „Trompete“ machten die Gesundheitsämter damals rund 300 Kontaktpersonen ausfindig und testeten diejenigen mit Symptomen.

Am Sonnabend war bekannt geworden, dass das Bezirksamt Neukölln auf dem Parkplatz vor dem Estrel-Hotel an der Sonnenallee mehrere Zelte für einen Drive-in aufbauen will.