Berlin. Derzeit würde Klaus Hidde kaum Sumpfkrebse fangen, wenn er seine Reusen ins Wasser stellen würde. Zu wenige der feuerroten Tierchen würden umherschwimmen. Vor allem nachts sind ihnen die Gewässer noch zu kalt. Und wahrscheinlich würden dem 65-Jährigen nur massenhaft Kröten ins Netz gehen. Die sind gerade auf ihrer jährlichen Wanderung. Also muss Hidde warten, noch bis Mitte Mai. Dann will er den Kampf gegen die eingeschleppten Krustentiere in Berlin wieder aufnehmen.

Seit drei Jahren zieht er sich im Frühjahr die Anglerhose an und geht mit seinen Reusen in den Britzer Garten in Neukölln oder in den Tiergarten in Mitte. Hidde weiß: Er könnte tausende Sumpfkrebse fangen und es wären noch immer nicht genug. Doch angesichts der Coronavirus-Krise wohl viel zu viele. Denn die, die sie ihm normalerweise abkaufen, denken in diesem Jahr am allerwenigsten an Sumpfkrebse.

Noch sind die Netze leer: Krebsfänger Klaus Hidde wartet auf den ersten Fang des Jahres.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Die Geschichte des Amerikanischen Sumpfkrebs in Berlin ist die eines illegalen Einwanderers: Vermutlich setzte ein Berliner Aquariumbesitzer ein Pärchen Sumpfkrebse vor Jahren aus. Und eine ganze Weile lang vermehrten sich die Krustentiere unbemerkt in den Teichen im Tiergarten und im Britzer Garten. Bis die zwölf Zentimeter große Tierchen nicht mehr zu übersehen waren. Sie krabbelten über Gehwege, lagen an Gewässerufern oder schwammen sogar in der Spree.

Anfangs, im Jahr 2016, versuchte die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz die „Rote Plage“ noch mit jungen Aalen zu bekämpfen. 5000 Fische sollten den Nachwuchs der Sumpfkrebse fressen und so die Vermehrung stoppen – ohne Erfolg. Aale wollen wandern, ein Sumpfkrebs bleibt gern am selben Fleck. Ein Jahr später übernahm das Berliner Fischereiamt. 4000 Tiere wurden gefangen und in der Biogasanlage verbrannt.

Der Eindringling wird in Berlin als Hummer vermarktet

Dann kam Klaus Hidde. Der ehemalige Spandauer Bankangestellte und Hobbyfischer erhielt den Auftrag, den Bestand der Sumpfkrebse zu reduzieren. Er stammt aus einer Fischerfamilie, er war gerade Rentner geworden und sah in diesem Auftrag eine willkommene Beschäftigung. „Zum Spaß“, sagt er, „und nebenbei“ wolle er das machen. „Ich liebe die Arbeit am Wasser.“ Allein im Jahr 2018 konnte Hidde rund 39.000 Sumpfkrebse fangen. Im vergangenen Jahr sind es noch etwa 23.000 gewesen, sagt er.

20 Reusen hat der 65-Jährige während der Fangsaison von April bis November ausliegen. Normalerweise habe er sie dann zweimal in der Woche geleert. Pro Tag bedeutet das acht bis zehn Stunden Arbeit für ihn. Allein die Anfahrt von Spandau bis zum Britzer Garten würde ihn schon viel Zeit kosten. Einen Führerschein hat Hidde nicht. Da sei er oft auf Hilfe angewiesen. Und in Zukunft wohl noch viel mehr. Auf einem Auge ist der 65-Jährige blind. Auf dem anderen sieht er nicht mehr gut.

„Aber ich möchte mich ja gar nicht beschweren“, sagt er. Er mache es ja gern. So gern, dass er die feuerroten „Wesen“ auch gleich vermarktet. Vor zwei Jahren hatte die Senatsumweltverwaltung eine Untersuchung der Sumpfkrebse in Auftrag gegeben. Die Tiere wurden sogar im Umweltlabor begutachtet. Das Ergebnis: Sie sind schadstofffrei und somit essbar. Seitdem verkauft Hidde seinen Fang. Als „Berliner Lobster“ haben die Sumpfkrebse Einzug in die Küchen der Hauptstadt gefunden. Zunächst verkaufte Hidde an wenige Restaurants und Großhändler. Mittlerweile nur noch an einen Großhändler. Rund 13 Euro nimmt er für das Kilo. Rechnet Hidde seine Arbeitszeit mit ein, lohne sich das Geschäft für ihn kaum. Aber er mache es ja nicht wegen des Geldes, betont er.

Bisher noch keine Sumpfkrebsbestellungen

In Deutschland gilt der „Berliner Lobster“ als Delikatesse. Da der Krebs ein Wildfang sei, werde er mit der höchsten Qualitätsstufe eingeordnet. Dabei galt der Louisianakrebs in seiner Heimat eher als Arme-Leute-Essen. Früher wurden die Krebse in Mexiko kiloweise eingekocht, zusammen mit Kartoffeln, Mais und Cayennepfeffer. Eine Art Eintopf eben. Heute landet der Sumpfkrebs in Sterneküchen.

Der Küchenchef und gastronomische Berater Andreas Michelus hat schon hunderte Berliner Sumpfkrebse zubereitet und selbst gegessen. Im Fond gekocht und anschließend auf Wildfleisch garniert oder an Schokolade als Dessert. „Da der Sumpfkrebs ein Süßwassertier ist, ist sein Geschmack nicht so intensiv wie beispielsweise bei einer Garnele“, sagt Michelus. In der Gastronomie werde der Sumpfkrebs generell ähnlich wie ein Hummer zubereitet. Drei Minuten lebendig in heißem Wasser gekocht und anschließend lasse man ihn in Eiswasser ziehen. Wer das Fleisch aus den Scheren wolle, sollte sie nochmals bis zu einer Minute kochen. Doch wird der Sumpfkrebs überhaupt dieses Jahr in der Gastronomie gebraucht? „Generell sollte er interessant bleiben“, sagt Michelus.

Normalerweise bekommt Hidde um diese Zeit im April schon die ersten Anrufe für mögliche Bestellungen. Bisher klingelte das Telefon noch nicht. Schuld daran ist die Coronavirus-Krise. Sein Großhändler verkauft die Sumpfkrebse an Restaurants in der Stadt, da sie aber derzeit geschlossen sind, gibt es auch keine Nachfrage. „Wenn die Restaurants weiterhin geschlossen bleiben, weiß ich nicht wohin mit den Tieren“, sagt er. Hidde hofft auf Unterstützung, in erster Linie durch die Senatsumweltverwaltung, falls die Coronavirus-Krise den Verkauf der gefangenen Tiere wirklich erschweren sollte. „Ich will aber nicht zu viel verlangen“, sagt er. Sollte er in Schwierigkeiten geraten, wolle man auch dafür eine Lösung finden, heißt es von der Senatsverwaltung.

Jäger der Sumpfkrebse kann bis zu 3000 Tiere in seinem Becken sammeln

Darauf verlassen will sich Hidde nicht, auch weil er eben nicht fordernd sein will. Deshalb denkt er an Alternativen. In seinem Becken könne er beispielsweise 2000 bis 3000 Tiere unterbringen. Aber eben nicht alle. „Mehr geht nicht. Ich meine, das sind auch Lebewesen“, sagt Hidde. Findet er keinen Abnehmer könne er auch ein paar Tiere einfrieren. Doch fangfrisch würden die Krebse mehr Geld geben. Und überhaupt – wohin mit 20.000 eingefrorenen Tieren? Bleibt doch nur die Biogasanlage, zumindest für einen Teil? Hidde weicht bei dieser Frage aus. Eigentlich wolle er das nicht. Schließlich müsse es sich auch ein bisschen lohnen für ihn.

Seine Arbeit ist im weitesten Sinne wichtig für die heimische Fauna. Denn der Sumpfkrebs nehme den heimischen Krebsarten den Lebensraum. Außerdem überträgt er die Krebspest. Der Sumpfkrebs selbst erkrankt nicht daran, wohl aber Krebsarten, die hier heimisch sind. Dass der Sumpfkrebs ganz aus Berlin verschwindet, ist aus Sicht des Wildtierexperten der Senatsumweltverwaltung, Derk Ehlert, „kein realistisches Ziel“. Wird der Sumpfkrebs am Ende doch heimisch? Klaus Hidde wird seine Reusen auch in diesem Jahr wieder aufstellen. Vertraglich ist er ohnehin an die Senatsverwaltung gebunden.

Am Ende des Gesprächs erzählt er noch einmal von seiner Familientradition und sagt: „Ich habe auch deshalb angefangen Krebse zu jagen, um meinem Sohn ein Vorbild zu sein.“ Das habe er seinem Sohn, der ebenfalls als Fischer arbeitet, vorleben wollen. In der leisen Hoffnung, dass er die Arbeit irgendwann einmal übernehme.