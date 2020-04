Berlin. Die Corona-Pandemie macht auch vor den Baustellen des Bundes in Berlin nicht Halt. Wie das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) auf Nachfrage der Berliner Morgenpost mitteilte, laufen zwar noch viele kleinere Baustellen ganz ohne Beeinträchtigung weiter, bei anderen jedoch fehlten einzelne wichtige Firmen ganz. Betroffen sind auch die wichtigsten Kulturbaustellen der Stadt auf der Museumsinsel sowie das Humboldt Forum im teilrekonstruierten Berliner Schloss.

Pergamonmuseum: 40 Prozent der Mitarbeiter fehlen auf der Baustelle

So sind auf der Baustelle des Pergamonmuseums derzeit nach Auskunft des BBR etwa 40 Prozent weniger Firmenmitarbeiter vor Ort, beim Humboldt Forum fehlen wegen der Corona-Krise 25 Prozent der Bauleute in den unterschiedlichsten Gewerken. „Bei einigen Baustellen, wie beispielsweise der Kellersanierung beim Bundesrat oder der Erweiterung des Bundesministerium des Inneren, arbeiten die Firmen derzeit aber auch mit ausreichender Besetzung weiter“, so eine BBR-Sprecherin. Besonders betroffen seien Gewerke, in denen viele Arbeiter aus Polen und Tschechien beschäftigt sind, die nun Schwierigkeiten haben, die Landesgrenze nach Deutschland zu passieren. Auch seien vereinzelt Material-Lieferungsengpässe gemeldet worden.

Humboldt Forum: Entscheidung über Eröffnung Ende April

Noch ist offen, wie sich die Krise auf die geplante Eröffnung des Humboldt Forums auswirken wird. Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hatte am Dienstag im Interview mit der Berliner Morgenpost bezweifelt, dass der Terminplan zur Eröffnung des Humboldt Forums eingehalten werden kann. Zudem hatte es in der vergangenen Woche auf der Baustelle gebrannt. Nach ersten Einschätzungen muss die Decke des betroffenen Durchgangs vermutlich abgenommen und erneuert werden. Der Brand werde jedoch keine Bauverzögerungen zur Folge haben, versicherte Bernhard Wolter, Sprecher der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss auf Nachfrage der Berliner Morgenpost.

Ob es beim bislang geplanten Eröffnungsszenario für das größte deutsche Kulturbauvorhaben seit der Wiedervereinigung bleibt, könne aufgrund der Corona-Krise derzeit nicht mit Gewissheit gesagt werden. „Wir haben uns darauf verständigt, dass frühestens Ende April entschieden wird, ob das geplante Eröffnungsszenario noch zu halten ist“, so Wolter weiter. Maßgeblich sei nun, welche Lockerungen bei den Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie beschlossen würden.

Aktuell seien rund 448 Bauarbeiter auf der Baustelle des Humboldt Forums im Einsatz, so Bernhard Wolter weiter. Rund 110 Bauleute sind demnach bedingt durch die Corona-Krise aktuell nicht auf der Baustelle. Oberste Priorität auf der Baustelle habe die Gesundheit der Beschäftigten, sagte der Sprecher der Stiftung. So habe man die engen Pausenräume in den Baucontainern geschlossen. Stattdessen können die Bauarbeiter nun im riesigen Foyer des Humboldt Forums ihre Mahlzeiten zu sich nehmen oder ausruhen. Zudem wurde ein zusätzlicher Sanitärcontainer angeschafft. „Damit gewähren wir, dass die Abstandsregeln und Hygienevorgaben auf der Baustelle eingehalten werden“, sagt Wolter.

Schon einmal musste die Eröffnung des Humboldt Forums verschoben werden. Im Sommer 2019 hatte die Stiftung bekannt gegeben, dass der geplante Eröffnungstermin zum 250. Geburtstag Alexander von Humboldts am 14. September 2019 aufgrund von Bauverzögerungen nicht zu halten ist. Das Humboldt Forum im Berliner Schloss solle stattdessen im September 2020 eröffnen – ein Jahr später als ursprünglich geplant. Die sogenannte Eröffnungs-Choreografie sah eine Übergabe an die Nutzer in drei Etappen vor. Demnach sollte das Gebäude auf dem Schloßplatz um die Jahresmitte 2021 komplett zugänglich sein.

„Die für die Eröffnung so wichtigen Wirkprinzipprüfungen laufen aber derzeit wie geplant“, versichert Wolter. Die sogenannte Wirkprinzipprüfung, bei der abschließend das Zusammenspiel aller technischen Anlagen getestet wird, ist die Voraussetzung für die behördliche Freigabe des Gebäudes.

Jede Firma muss einen eigenen Pandemieplan erstellen

Trotz drastischer Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie arbeitet die Berliner Baubranche mit einem Großteil ihrer Kapazität weiter. Darauf weist die Gewerkschaft IG BAU hin – und dankt den 27.000 Bau-Beschäftigten in der Hauptstadt für ihren Einsatz. „Viele haben in den letzten Tagen zugepackt und machen das auch weiterhin. Natürlich trifft Corona auch den Bau hart. Abstand halten macht die Hand-in-Hand-Arbeit nicht leichter, ist aber ein Muss. Trotzdem zeigt sich die Bauwirtschaft bislang insgesamt deutlich immuner gegen die Krise als viele andere Branchen“, betont Christian Stephan von der IG BAU Berlin.

Damit leisteten die Beschäftigten einen entscheidenden Beitrag zur Stützung der regionalen Wirtschaft. „Es sind die Maurer und Zimmerleute, die Landschaftsgärtner, die Dachdecker und Straßenbauer. Und vor allem auch die, die für den Nachschub auf dem Bau sorgen: die Beschäftigten der Baustoff-Industrie“, so Stephan.

Zugleich appelliert der Gewerkschafter an die Arbeitgeber, die strikte Einhaltung der Hygieneregeln sicherzustellen. Große Frühstücksrunden im Baucontainer seien aktuell ebenso tabu wie die Fahrt im voll besetzten Bulli zur Baustelle. Jede Baufirma müsse hier ihren eigenen Pandemie-Plan erstellen. Gesundheit stehe an oberster Stelle, der Mindestabstand von 1,5 Metern müsse auch auf der Baustelle unbedingt eingehalten werden. Sollte das bei speziellen Arbeiten nicht möglich sein, müsse der Chef spätestens dann auch Masken und Schutzhandschuhe bereitstellen. „Missachtet der Chef das, müssen sich die Mitarbeiter zur Wehr setzen. Dabei hilft die Gewerkschaft“, so der Gewerkschafter.