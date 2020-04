Eigentlich sollten Badegäste im Herbst 2021 im Stadtbad Tiergarten ins Wasser springen können. Nach derzeitigem Stand könnte sich die Wiedereröffnung des bis dahin sanierten Schwimmbads aber verzögern. Dabei spielt ein Fuß- und Radweg eine besondere Rolle. Außerdem gibt es noch eine weitere Überlegung für den Außenbereich des Stadtbads.

Insgesamt betrachtet, ist Matthias Oloew, Unternehmenssprecher der Berliner Bäder-Betriebe (BBB) jedoch zufrieden, wie die Sanierung des 35 Jahre alten Schwimmbads im Moabiter Fritz-Schloß-Park verläuft. „Die Baustelle liegt im Zeitplan“, sagt er. Der Rückbau im Innern des Bades sei kurz vor dem Abschluss. Anschließend stehe der Innenausbau an. Eine neue Technik soll installiert werden, eine fünf Meter hohe Kletterwand neben dem Sprungbecken und ein weiterer Wintergarten mit mehr Liegen sind geplant. Damit soll das Stadtbad nicht nur saniert, sondern auch modernisiert werden.

Stadtbad Tiergarten: Es fehlt eine entscheidende Genehmigung

Nun fehlt den BBB allerdings eine entscheidende Genehmigung. Um den Zeitplan halten zu können, müsste eine Baulast, also eine Verpflichtung das Grundstück betreffende Dinge zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, für einen Geh- und Radweg eingetragen werden, sagt Oloew. Die liege bislang noch nicht schriftlich vor.

Der Geh- und Radweg trennt den Parkplatz des Stadtbads von dem eigentlichen Gebäude und sei ein Zufahrtsweg der Feuerwehr. Eine Baulast genehmige die Nutzung zum Befahren und zum Wenden. Oloew könne verstehen, dass der Weg beliebt bei Fußgängern sei, andererseits handle es sich bei dem Projekt Stadtbad Tiergarten um ein 15-Millionen-Euro-Projekt, das entsprechende Logistik benötige. Mittes Stadträtin für Umwelt, Straßen und Grünflächen, Sabine Weißler (Grüne), sagt: „Von unserer Seite gibt es kein Bauhindernis.“ Es gebe Erlaubnisse für die Überfahrungen bis zum 30. Mai 2021.

Wichtigste Neuerung findet im Außenbereich statt

Die wichtigste Neuerung des Stadtbads Tiergarten findet im Außenbereich statt. Neben einem 25-Meter-Becken sollen eine Kinderplansche und ein Liegenbereich entstehen. BBB-Vorstand Annette Siering sprach 2019 von einem „attraktiven Ganzjahresstandort“, der in Mitte geschaffen werde. Sie meinte damals das komplette Bad. Nun könnte aber nur der Außenbereich zum Ganzjahresbecken umfunktioniert werden: durch eine Traglufthalle wie im Kombibad an der Weddinger Seestraße. Zumindest wenn es nach der Linken-Fraktion in Mitte geht.

Der Hintergrund der Idee ist einem Antrag zufolge, dass nach der Modernisierung des Stadtbads noch weitere Bäder umgebaut werden sollen, etwa das Kombibad in Wedding. Das Außenbecken in Tiergarten könnte somit als Ausgleichsfläche dienen. Der Antrag liegt dem Linken-Fraktionschef Andreas Böttger zufolge wegen der Corona-Krise „auf Eis“. Dennoch hoffe er, ihn in einer der künftigen Sitzungen abarbeiten zu können.

„An sich spräche nichts dagegen“, sagt BBB-Sprecher Oloew, gibt aber zu bedenken, dass die Traglufthalle auch genehmigt werden müsse. Im schlimmsten Fall könnte die Halle erst 2023 genutzt werden. Doch bis dahin soll ein Großteil der Sanierungen der anderen Bäder abgeschlossen sein. Insgesamt sollen in den kommenden Jahren zehn der 61 Bäder der BBB modernisiert werden.