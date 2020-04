Ökostrom-Anteil in Mitte liegt weit über dem Durchschnitt

Die erneuerbaren Energien decken mehr als drei Viertel des Stromverbrauchs im Bezirk Mitte. Das geht aus einer Antwort des Bezirksamts auf eine schriftliche Anfrage der SPD-Fraktion der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hervor. Damit liegt der Anteil im bundesweiten Vergleich deutlich über dem Durchschnitt. 76,3 Prozent des Strombedarfs der Gebäude, die dem Bezirk gehören, entstehen aus Wasser, Wind oder anderen Ökoenergiequellen. Der Wert ergibt sich aus dem Stromverbrauch 367 bezirkseigener Gebäude.

Der Bezirk Mitte plant auch weiterhin mehr auf erneuerbare Energiequellen zu setzen. In einer Analyse der Energiewirtschaftsstelle sind der Antwort von Carsten Spallek (CDU), Bezirksstadtrat für Gebäudemanagement , zufolge 130 Liegenschaften untersucht worden. Bei 51 davon sei es theoretisch möglich, eine Solar- oder Photovoltaikanlage zu platzieren. Derzeit werden 15 Gebäude genauer untersucht. Zudem sind bereits bei sieben Liegenschaften, etwa an der Schöningstraße 6 oder der Wilhelmstraße 52, Photovoltaikanlagen geplant.

Beim Wärmeverbrauch sieht der Anteil erneuerbarer Energien anders aus. Im Fernwärme-Netz beträgt dieser lediglich ein Prozent. Spallek begründet diesen geringen Prozentsatz damit, dass das Netz hauptsächlich durch fossile Energieträger gespeist werde. Für die durch Gas beheizten Liegenschaften beträgt der Anteil erneuerbarer Energien 12,2 Prozent.

Mehrere Faktoren sorgten für Anstieg

Erst in dieser Woche zeigte eine Statistik einen neuen Ökostrom-Rekord in Deutschland. Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zufolge (BDEW) wurden von Januar bis März erstmals mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gewonnen. Im vergangenen Jahr lag dieser Wert im selben Zeitraum bei rund 44 Prozent.

Der Anstieg ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Etwa den hohen Ökostrom-Anteil an Wochenenden, das Orkantief „Victoria“ Mitte Februar und den gesunkenen Stromverbrauch im Vergleich zum Vorjahr. Auch deshalb sei der Ökostrom-Anteil angestiegen ist, so der BDEW. Bei der gesamten Stromerzeugung in Deutschland von bislang rund 158 Milliarden Kilowattstunden in diesem Jahr, betrug der Ökoanteil 49 Prozent.