Berlin. Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) hat sich „fast schon bewusst“ mit dem Coronavirus infiziert. Das sagte der Politiker in einem Interview mit dem RBB am Mittwoch. Wie der 53-Jährige erläuterte, habe sich seine Freundin in der Schweiz angesteckt. Da er sie in der Quarantäne nicht allein lassen wollte, habe er die Infizierung in Kauf genommen.

In einer Pressemitteilung des Bezirks von Mittwochnachmittag äußerte sich von Dassel nochmals zu seinen Formulierungen. Darin schreibt er, dass er sich als Kontaktperson ebenfalls in Quarantäne begeben musste. Da weder seine Freundin noch er selbst über einen Zweitwohnsitz verfügten, sei die gemeinsame Quarantäne „alternativlos“ gewesen.

Von Dassel: „Bewusst in Kauf genommen, mich schnell bei ihr anzustecken“

Auch die Unterbringung in einem Hotel oder bei Freunden sei für ihn, als eventuell schon Infizierten, nicht möglich gewesen. Seine Freundin gehöre zur „erweiterten Risikogruppe“, deshalb habe er sie nicht allein lassen wollen. „Da eine gemeinsame häusliche Quarantäne für 14 Tage ohne Ansteckung trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kaum vermeidbar ist, habe ich dann bewusst in Kauf genommen, mich schnell bei ihr anzustecken, um die Quarantäne nicht im Zweifel sogar auf bis zu vier Wochen ausdehnen zu müssen“, so von Dassel.

Auf Nachfrage der Berliner Morgenpost gab der Bezirksbürgermeister an, dass seine Freundin am Sonnabend, 21. März, aus der Schweiz zurückgekommen sei und sich zunächst in freiwillige Quarantäne begeben habe. Von Dassel selbst sei nach dem ersten Kontakt an diesem Tag lediglich beim Einkaufen gewesen. Zu diesem Zeitpunkt habe keine Gefahr bestanden, dass er weitere Menschen ansteckt. Nach dem Einkauf sei er freiwillig zu Hause geblieben, das positive Testergebnis seiner Freundin am Sonntag gekommen. Daraufhin haben sich beide in Quarantäne begeben. Nach Angaben des Bezirksamts arbeitet der Bürgermeister während seiner noch andauernden Quarantäne per Telefon und E-Mail. Abhängig von den Testergebnissen werde seine Rückkehr ins Rathaus voraussichtlich noch diese Woche erwartet.

CDU wirft von Dassel verantwortungsloses Handeln vor

Die CDU-Fraktion von Mitte wirft von Dassel verantwortungsloses Handeln vor. Der Vorsitzende Sebastian Pieper sagte: „Ein Bezirksbürgermeister muss gerade in der Krise zu 100 Prozent Vorbild für die Menschen im Bezirk sein.“ Mit der bewussten Infizierung verharmlose von Dassel die Gefahr, die von Corona ausgehe. Auch in der nächsten Bezirksverordnetenversammlung (BVV) könnte der Fall ein Nachspiel haben. Wie der Vize-Chef der CDU Mitte, Benjamin Fritz, mitteilte, werde das Thema intern beraten und als Anfrage in der BVV eingebracht. Der CDU-Abgeordnete Sven Rissmann forderte den Senat auf Facebook auf, ein Disziplinarverfahren gegen Stephan von Dassel einzuleiten.