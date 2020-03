Wedding Wie der Leopoldplatz in Wedding künftig aussehen könnte

Berlin. Ein Platz für alle. Das ist seit Jahren die Vision, die eine Neugestaltung des Leopoldplatzes in Wedding vorantreibt. Am Sonnabend, 28. März, hätte ein erster Entwurf für den nordöstlichen Teil, auch Maxplatz genannt, vor Ort vorgestellt werden sollen. Bürger hätten sich an Infoständen über die aktuelle Planung informieren und weitere Ideen einbringen können. Wegen der derzeitigen Situation ist die Veranstaltung abgesagt. Das beteiligte Planungsbüro Jahn, Mack Partner hat der Berliner Morgenpost aber den ersten Entwurf exklusiv zur Verfügung gestellt.