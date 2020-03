Wie Wohnungsbau und Klimaneutralität in Mitte funktionieren

Berlin. Der Bezirk Mitte soll klimafreundlicher und gleichzeitig für den stetigen Anstieg der Bevölkerung gewappnet werden. Deshalb haben sich die Grünen Berlin-Mitte und die SPD-Mitte auf gemeinsame städtebauliche Leitbilder geeinigt, unter deren Berücksichtigung laufende und künftige Bauprojekten, ob Wohnungsneubau, Ausbau sozialer Infrastruktur oder Quartiersentwicklungen, entstehen und entstehen sollen. In dem Papier, das die beiden Parteien erarbeitet haben, geht es vor allem darum, den Bezirk für die Bewohner lebenswerter zu machen, indem freie Flächen in Grünflächen umgewandelt werden sowie den Wohnungsbau damit abzustimmen. Das übergeordnete Ziel der Parteien ist, auch auf Bezirksebene dazu beizutragen, die Stadt bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu gestalten.

Das Papier nennt sich „Strategie der doppelten Innenentwicklung“. Es folgt einer Empfehlung des Bundesamts für Naturschutz (BFN). Da Freiräume in der Stadt immer weniger werden, sollen sie durch Grünflächen aufgewertet und damit wertvoller werden. In dem Schreiben heißt es unter dem ersten von vier Leitbildern: „Die Klimakrise und das Bevölkerungswachstum sind die erstrangigen kommunalpolitischen Herausforderungen“.

Im Bezirk Mitte gibt es Stellplätze für 76.000 Autos, das sind 170 Hektar

In dem zweiten Punkt wollen die beiden Parteien, die bauliche Entwicklung des Bezirks an die Schaffung von Grün- und Wasserflächen anpassen. Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) sagt: „Wir als Bezirk müssen in diesem Sinne alle Freiflächen, über die wir verfügen, für beispielsweise eine Grünfläche reservieren.“ Enormes Potenzial sieht Gothe in den Parkplatzflächen im Bezirk Mitte. Derzeit gebe es rund 170 Hektar, in Stellplätzen wären das 76.000. Das ist eine Fläche von rund zwei Drittel des Großen Tiergartens in Mitte. „Das sind immense Flächenreserven, die sich anders nutzen lassen“, sagt Gothe.

Dabei wollen die beiden Parteien auch Gerechtigkeit schaffen. Einerseits indem sie zum Beispiel die Bevölkerung in Bürgerinformationsveranstaltungen teilhaben lassen an Projekten und indem Bezirksgebiete anhand ihrer gesellschaftlichen Struktur bewertet werden.

Außerdem soll Gothe zufolge der Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ gelten. Soll heißen, bevor beispielsweise der Wohnungsbau der Stadt Berlin weiter ins Umland drängt, soll in der Innenstadt sinnvoll nachverdichtet werden. Andererseits soll eben auch urbanes Grün in der Stadt entstehen. Ein Grundsatz, der aber an sich nicht neu ist.

Umgesetzt worden sind diese neuen Leitbilder bereits bei einigen Projekten im Bezirk. Ein aktuelles Beispiel, bei dem die Bestrebung der doppelten Innenentwicklung eine große Rolle spielt, ist der Umbau der Karl-Marx-Allee. Die Freifläche auf dem Mittelstreifen wird nicht etwa für Parkplätze, sondern für eine Grünfläche genutzt. Damit fallen zwar 185 Parkplätze weg, aber im Sinne der klimaneutralen Stadtentwicklung wird die Straße verbessert. Erst vor wenigen Tagen gab der Sprecher der Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) bekannt, dass die Entscheidung endgültig gefallen sei. Allerdings sind am Straßenrand der Karl-Marx-Allee Parkplätze vorgesehen.

Herthas Stadionbau auf dem Zentralen Festplatz wohl vom Tisch

Auch bei der Neugestaltung der Lübecker Straße in Moabit folgt das Bezirksamt der Strategie. Sabine Weißler (Grüne), Bezirksstadträtin für Umwelt, Straßen und Grünflächen sagt: „Ziel des Ausgleichs ist es hier, Bäume zu Pflanzen und den Verkehr zu beruhigen.“ Derzeit gebe es keinen einzigen Baum in der Straße. Dadurch, dass Parkplätze verschwinden sollen, könnte dafür Raum geschaffen werden.

Das Papier von Grüne und SPD beschäftigt sich aber nicht nur mit Straßenbau. Auch der zentrale Festplatz im Wedding soll sich langfristig, also bis nach dem Jahr 2030 verändern. Bislang wird der Großteil der rund 87.000 Quadratmeter großen Fläche für Außenveranstaltungen genutzt. Auch gab es in der Vergangenheit immer wieder Bestrebungen dort ein Fußballstadion zu errichten.

Der Bundesligaverein Hertha BSC wollte das zum Ende des vergangenen Jahres prüfen lassen. Allerdings stemmt sich der Bezirk dagegen. Mit einem Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung soll die Idee des Stadions zu den „Akten gelegt werden“. Stattdessen will der Bezirk ein „Quartier mit eigener Identität“ entwickeln. Auf dem Gelände sollen binnen der nächsten Jahrzehnte Schulen, Wohnungen und Gewerbe entstehen, die klimaneutral gebaut werden. Außerdem soll der Festplatz besser an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen werden. Alles im Sinne des Klimas.

