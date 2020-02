Mitte In diesem Jahr kein Theater im Monbijoupark

Im Monbijoupark wird es in diesem Sommer keine Theaterveranstaltungen geben. Das geht aus der Verkehrsausschuss-Sitzung des Bezirks Mitte hervor. Die Fraktionen von Grüne und SPD vertagten eine dort wichtige Beschlussfassung. Damit könne ein entsprechender Antrag auf eine kulturelle Nutzung des Monbijouparks erst frühestens in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) im April eingebracht werden, so Sven Diedrich (Linke).