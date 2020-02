Leopoldplatz in wedding (Archivbild)

Nach dem Feuer am Leopoldplatz fordern Bezirkspolitiker mehrerer Parteien einen schnellen Wiederaufbau.

Wedding Überdachung des „Trinkertreffs“ am Leopoldplatz abgebrannt

Berlin. Nachdem eine hölzerne Überdachung am hinteren Teil des Leopoldplatzes in Wedding abgebrannt ist, fordern die Fraktionen von Linke und Grüne der Bezirksverordnetenversammlung Mitte (BVV) einen schnellen Wiederaufbau. Sie haben einen entsprechenden Eilantrag für die BVV am kommenden Donnerstag eingereicht.