Prostitutierte an der Kurfürstenstraße (Archivbilld)

Immer wieder kommt es zu Gewaltvorfällen und Straftaten rund um den Straßenstrich. Wie die Politik die Situation verbessern will.

Prostitution Politik will Situation an der Kurfürstenstraße verbessern

Berlin. Eine transsexuelle Prostituierte und drei Jugendliche sind am vergangenen Sonnabend in der Kurfürstenstraße heftig aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilt, soll die Transfrau den Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren sexuelle Dienstleistungen angeboten haben. Nach dem die drei Teenager abgelehnt hatten, soll die Prostituierte mit Steinen nach ihnen geworfen haben. So hätten jedenfalls die Heranwachsenden den Beamten zufolge den Vorfall geschildert. Die Transfrau hingegen hätte bei der Polizei ausgesagt, von den Jugendlichen verfolgt und angegriffen worden zu sein.