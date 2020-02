Im Fall der toten Obdachlosen in Mitte wertet die Polizei Zeugenhinweise aus. Zwei Verdächtige sind bereits in Untersuchungshaft.

Frau in Mitte getötet Tote Obdachlose in Mitte: Polizei prüft Zeugenhinweise

Im Fall der getöteten Obdachlosen in Mitte sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Nachdem am Montag entsprechende Aufrufe rund um den Tatort an der Bergstraße aufgehängt wurden, hätten sich bereits die ersten gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin. „Es sind seitdem vier Hinweise eingegangen, denen wir jetzt nachgehen.“ Zum Inhalt äußerte sie sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Unsere 23. #EHu ist derzeit mit unserer 7. #MoKo in #Mitte unterwegs und hängt diesen Zeugenaufruf in der Nähe des Tatortes auf.



Hintergrund: Ein Tötungsdelikt vom letzten Montag

(#PM und Infos: https://t.co/3s1Tg1Rpp7)

^tsm pic.twitter.com/zWJCqlb715 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 17, 2020

Die Frau war in der vergangenen Woche am Montagabend tot in einem Schlafsack auf dem Bürgersteig vor einem Parkplatz gefunden worden. Nach der Obduktion stand fest, dass die 53-Jährige getötet wurde. Passanten beobachteten, wie zwei Personen mit dem Schlafsack hantierten. Die 35 und 42 Jahre alten Männer wurden kurz darauf festgenommen und befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Tote Obdachlose in Mitte: Leiche sollte auf Spielplatz verscharrt werden

Die Polizei will wissen, ob jemand am Auffindeort an der Bergstraße auf Höhe der Hausnummer 76 oder dem benachbarten Parkplatz etwas Verdächtiges bemerkt oder beobachtet hat. Außerdem fragen die Ermittler, ob jemand Angaben über Personen machen kann, die regelmäßig dort verkehren oder in einem Flachbau auf dem Parkplatz leben.

Außerdem wird gefragt, wer auf dem benachbarten Zillespielplatz etwas bemerkt hat. Dort sollen ein Loch ausgehoben worden sein, in dem die Leiche offenbar vergraben werden sollte.