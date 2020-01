Berlin. In Berlin gibt es ausreichend Ärzte. Das behauptet zumindest die Kassenärztliche Vereinigung Berlin (KV Berlin). Die gefühlte Wahrheit ist oft anders. Viele Patienten klagen über lange Wartezeiten auf einen Termin und weite Anfahrtswege zu den Praxen. Deshalb hat das Bezirksamt Mitte die Beuth-Hochschule in Berlin beauftragt, die ärztliche Versorgung im Bezirk genauer zu untersuchen. Das Ergebnis der Studie ist bedenklich.

Der Bezirk Mitte will mithilfe der Studie von Schweikart und Pieper, die unter dem Namen „Kleinräumige Analyse der ambulanten ärztlichen Versorgung im Berliner Bezirk Mitte“ veröffentlicht wurde, gezielt Einfluss auf die Verteilung der Ärzte in Berlin nehmen. „Unsere Aufgabe ist es, eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bezirk herzustellen“, sagt der stellvertretende Bezirksbürgermeister Ephraim Gothe (SPD) im Gespräch mit unserer Redaktion.

In Berlin könnten sich 96 neue Ärzte niederlassen

Denn die nächste Arztwelle steht an. Im vergangenen Jahr verabschiedete der Bundesausschuss eine Richtlinie für die Bedarfsplanung, die regelt, wie viele Ärzte in Berlin benötigt werden. Die Planung ist noch im selben Jahr in Kraft getreten ist. Dafür berechnete die KV Berlin, dass sich in diesem Zuge 96 neue Ärzte in der gesamten Stadt ansiedeln könnten. Der Landesausschuss muss diese Zahl Dörthe Arnold, Pressesprecherin der KV Berlin, zufolge Ende Januar noch absegnen. Rund zwei Drittel der neuen Niederlassungen sollen für Hausärzte ausgeschrieben werden.

Gothe zufolge sollen die neuen Ärzte dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht werden. Die Studie von Schweikart und Pieper zeigt etwa, dass der Wedding dringend Frauenärzte und Augenärzte benötigen würde. Auch das Heine-Viertel im Bezirk Mitte sei nicht optimal versorgt. Mithilfe der Studie könne also in den Kiezen gezielt nachgebessert werden.

Die hausärztliche Versorgung im Bezirk Mitte.

Doch ist das wirklich nötig? Nach Angaben der KV Berlin lag der Versorgungsgrad in der Hauptstadt am Beispiel der Hausärzte im vergangenen Jahr bei 103,3 Prozent. Das ist knapp über dem Optimum von 100 Prozent. Bei den Fachgruppen spricht die Vereinigung von 110 bis 140 Prozent.

Berlin gilt eigentlich als medizinisch gut versorgt

Grundsätzlich zeigen diese Zahlen: In Berlin gibt es keinen Ärztemangel. Allerdings wird bei der Berechnung lediglich die gesamte Bevölkerungszahl ins Verhältnis zu den Ärzten gesetzt. Sozialstrukturen, Demografie oder Altersstrukturen werden dabei nicht berücksichtigt.

Drastisch lässt sich das so ausdrücken: Alle Berliner Ärzte könnten ihre derzeitigen Praxen aufgeben und an den Pariser Platz umziehen - die Stadt würde noch immer als gut versorgt gelten, da immer noch genügend Mediziner auf die Einwohnerzahl kommen. An diesem Punkt knüpften die Wissenschaftler der Beuth-Hochschule an.

Im Bezirk Mitte gibt es gebietsweise zu wenig Ärzte

Die geografischen Unterschiede untermauern die beiden Studienautoren Jürgen Schweikart und Jonas Pieper anhand einer Beispielrechnung um den Alexanderplatz: Betrachtet man das Einzugsgebiet um den Alex kommen 1727 Menschen auf einen Hausarzt. Nach Jürgen Schweikart entspricht das lediglich einem Versorgungsgrad von 89,3 Prozent, leicht unterversorgt.

In anderen Teilen des Bezirks Mitte, etwa im Stephankiez oder in Humboldthain Süd, liegt der Wert sogar unter 50 Prozent. Diese Gebiete gelten als unterversorgt. Der Professor der Beuth-Hochschule hat dafür eine Erklärung: „In wohlhabenden Gebieten kommen in der Regel mehr Ärzte auf Einwohner als in weniger wohlhabenden Gebieten. Das ist überall auf der Welt zu beobachten.“ Denn ein Arzt könne etwa am Kurfürstendamm mehr verdienen als etwa im Stephankiez.

Sanierung des Hauses der Gesundheit sorgt für Ärztemangel

Diesem Missstand wollte man bereits im Jahr 2013 entgegentreten. Damals wurde eine Absichtserklärung zwischen der Senatsgesundheitsverwaltung, der KV Berlin und den Krankenkassen geschlossen. Das Ziel sei die Angleichung der Versorgung gewesen. Demnach dürfen Ärzte von gut in eher weniger gut versorgte Bezirke umziehen können, aber nicht umgekehrt. Allzu viel hat das in den vergangenen Jahren nicht bewirkt.

Außerdem trifft diese Annahme der Arm-Reich-Verteilung auch nicht in jedem Fall zu. Das zeigt die Situation um die Karl-Marx-Allee. Hier liegt der Versorgungsgrad unter 50 Prozent. Die Bewohner dort profitierten in den vergangenen Jahren von den Ärzten im Haus der Gesundheit.

Dann verkaufte der frühere Eigentümer, die AOK, das Gebäude an Oliver Samwer, einen der Samwer-Brüder, die den Internetinkubator Rocket Internet sowie die Beteiligungsgesellschaften European Founders Fund und Global Founders Capital gründete. Und Oliver Samwer lässt das Gebäude derzeit aufwändig sanieren. Im selben Zug mussten einige Praxen schließen, und die Patienten müssen sich nach Alternativen umsehen.

Kassenärztliche Vereinigung sieht Vorstoß des Bezirksamts kritisch

Den Vorstoß des Bezirksamts Mitte in allen Ehren, Auswirkungen werde er wohl kaum auf die Verteilung der kommenden „Arztwelle“ haben. So sieht das die KV Berlin. Und das habe einen einfachen Grund: Es werde wohl schlicht zu wenige Bewerber für die Ausschreibungen geben. Bereits in der Vergangenheit habe es Schwierigkeiten gegeben, freie Stellen mit Ärzten zu besetzen.

Burkhard Ruppert, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KV Berlin, sagt: „Wir müssen der Realität ins Auge sehen: Auch in Berlin ist der Arztmangel angekommen. Im Gegensatz zur Einwohnerzahl stagniert bei uns die Zahl der Ärzte, beziehungsweise geht sie in einigen Bezirken sogar zurück.“ Vor allem betroffen seien die Hausärzte. Von denen mittlerweile auch ein Drittel 60 Jahre und älter ist. Die meisten davon werden in den kommenden Jahren in Rente gehen.