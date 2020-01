Berlin. Bunte Stühle, die aus einem 70er-Jahre-Klassenzimmer stammen könnten, leuchtende Werbung an den Hausfassaden - der Alexanderplatz bietet bekanntermaßen ein wenig einladendes Bild.

Um den optischen Eindruck des stark frequentierten Platzes zu verbessern, sollen Mitarbeiter des Bezirks ab sofort stärker vor Ort kontrollieren. Das kündigte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) am Donnerstag an. „Wir wollen den Alexanderplatz beleben. Wir wollen aber kein noch größeres Chaos“, sagte von Dassel. Damit das gelingt, soll noch in diesem Jahr eine sogenannte Gestaltungssatzung für den Alexanderplatz folgen. Sie soll regeln, wie beispielsweise Gastronomen ihre Außenbestuhlung gestalten. Denkbar seien beispielsweise einheitliche Stühle, sagte von Dassel.

Damit künftig keine roten Schiffsschaukeln auf schwarze Bänke folgen, will der Bezirksbürgermeister die Eigentümer der Gebäude mit ins Boot holen. Sie sollen nur vermieten, wenn die Auflagen gemäß der Verordnung des Bezirks eingehalten werden. Außerdem soll ein Großteil der Werbetafeln am Alexanderplatz verschwinden, etwa an Hausfassaden, an der S-Bahn-Brücke und unter dem Alexanderplatz-Schriftzug.

Das sei alles „illegal“, da die Gebäude unter Denkmalschutz stehen, sagte von Dassel. Kurzum, die Außenwerbung am Alexanderplatz soll durch die Verordnung reduziert werden. Derzeit werde noch geprüft, ob der Bezirk oder der Senat für die Gestaltungssatzung zuständig ist.

Lesen Sie auch: Alexanderplatz, Hermannplatz, Kottbusser Tor - wo Berlin am gefährlichsten ist

Mehr zum Thema:

Am „Alex“ weiter Tausende Straftaten: Vor allem Diebstähle

„Alexander Tower“ wird höchstes Haus in Berlin

„Alex“-Polizeiwache als Touristenbüro: 50.000 Auskünfte