Traglufthalle am Kombibad Seestraße für Schüler gesperrt

Berlin. Mit großem Brimborium wurde die neue Traglufthalle über dem Freibad am Kombibad Seestraße Anfang Dezember eröffnet. „Die Halle ist ein zentrales Projekt für die Sanierung und Modernisierung der Berliner Bäder“, sagte Johannes Kleinsorg, Vorstand der Berliner Bäder-Betriebe (BBB). Mit der Konstruktion über den Außenbecken an der Seestraße, so Kleinsorg, schaffe man die Kapazitäten, um in Moabit und Reinickendorf in Ruhe bauen zu können. Nur einen Monat später gilt das nur noch bedingt. Seit dieser Woche ist die Traglufthalle nur noch stark eingeschränkt nutzbar - mit weitreichenden Folgen für alle Schwimmer.

Temperaturen in der Traglufthalle an der Seestraße schwanken zu stark Unter der dem weißen Kunststoffdach sei die Temperatur aktuell nicht konstant, teilen die BBB auf Anfrage mit. Die Wassertemperatur pendele zwischen 22 und 27 Grad Celsius und auch bei der Raumtemperatur zeige das Thermometer mal 29 Grad und dann wieder nur noch 24 Grad Celsius an. „Diese Schwankungen sind für den Schulschwimmunterricht nicht unproblematisch“, heißt es von den Bäderbetrieben. Da sich die Kinder nicht die ganze Zeit im Wasser aufhielten, sondern auch vom Beckenrand zuschauten, was im Wasser vorgemacht werde, stellten die Temperaturschwankungen „ein Risiko dar, dass sich die Kinder erkälten“. Die Bäderbetriebe hätten deshalb vorsorglich das Schulschwimmen ins benachbarte Hallenbad verlagert. „Der Schulunterricht findet uneingeschränkt statt“, betonten die BBB. Auch Schwimmvereine könnten die Becken in der Traglufthalle weiterhin nutzen. Betroffen ist hingegen die allgemeine Öffentlichkeit. Deren Schwimmzeiten im Kombibad wurden aktuell massiv eingeschränkt. In dieser Woche können Freizeitschwimmer an Werktagen nur zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr ihre Bahnen ziehen. Auch der Start der Schwimmlernkurse für Kinder und Erwachsene sowie Aquafitnesskurse wurde auf den 20. Januar verschoben. Bis wann die Probleme in der Traglufthalle behoben werden sollen, konnten die Bäderbetriebe am Mittwoch nicht mitteilen. Bis Donnerstag würde in der Sache mehr Klarheit herrschen, hieß es.