Todesfall in JVA Moabit sorgt für Diskussionen

Ein 33-Jähriger wurde am Neujahrstag tot in seiner Zelle aufgefunden. Gefangene richten schwere Vorwürfe an die Justizverwaltung.

Berlin. In der Untersuchungshaftanstalt Moabit ist es in der Silvesternacht zu einem Todesfall gekommen. Ein 33 Jahre alter Häftling wurde tot in seiner Zelle aufgefunden. Das erfuhr die Berliner Morgenpost aus Justizkreisen. Ermittler gehen derzeit nicht von Fremdeinwirkung aus, sondern vermuten einen Suizid. Die Ermittlungen laufen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wäre es der erste Suizid in einem Berliner Gefängnis seit einem Jahr. Im Jahr 2018 waren es fünf, im Jahr 2017 sieben.