Café in Moabit baut Poller gegen Kinderwagen ab

Nach heftiger Kritik sind die beiden Poller vor dem Eingang eines Cafés in Moabit abgebaut worden. Seit Mitte Oktober hatten die zwei Metallstangen vor dem Café „Natürlicher Lebensraum“ in der Jonasstraße dafür gesorgt, dass Kinderwagen nicht mehr in den Caféraum kommen konnten. Nun sind im steinernen Türabsatz nur noch die Löcher zu sehen, in denen die Poller verankert waren.

Poller vor Café in Moabit hatten Anfang Dezember für Kritik gesorgt Anfang Dezember hatten die Poller nach einem Tweet des Schriftstellers Albrecht Selge für enorme Debatten gesorgt. Auf Twitter kritisierten viele Nutzer die Maßnahme und sahen dadurch Familien und Rollstuhlnutzer ausgegrenzt. Im Gespräch mit der Berliner Morgenpost verteidigte die Besitzerin des Cafés vergangene Woche noch ihr Vorgehen. „Wir diskriminieren niemanden.“ Häufig kämen Rollstuhlfahrer ins Café. Diese nutzten eben den Seiteneingang über den Hausflur. Auch Eltern könnten dort im Flur ihre Kinderwagen abstellen. Café-Betreiberin nannte Platzproblem als Grund für Poller gegen Kinderwagen Im Café selbst wolle sie die Wagen jedoch nicht sehen. Der Platz sei sehr begrenzt, mit Kinderwagen habe man deswegen immer wieder „wahnsinnige Probleme“ gehabt. Seit sieben Jahren gebe es das Tortencafé, aus finanziellen Gründen müsse sie bei der knappen Fläche auch unbeliebte Entscheidungen treffen. „Wir sind ein kleiner Betrieb. Um wirtschaftlich zu sein, muss ich den Platz ausnutzen, den wir haben, sonst können wir gleich schließen.“ Schon bevor die Poller aufgestellt wurden, habe deshalb ein Schild darauf verwiesen, Kinderwagen draußen zu lassen – mit begrenztem Erfolg, so die Cafébesitzerin. „Es gibt immer wieder Mütter, die das komplett ignorieren. Aber ich kann nicht überall verlangen, als Mutter mit dem Kinderwagen herein zu kommen“, sagte die Betreiberin, die selbst ein Kind habe. Ein grundsätzliches Kinderverbot gebe es nicht, sagte sie. Jedoch habe sie schlechte Erfahrungen mit Heranwachsenden in ihrem Café gemacht. „Die Kinder machen sehr viel Krach im Innenraum.“ Häufig spielten Kinder „wie die Sau“. Das vertreibe ihre Stammgäste. Diese hätten sich mit dem Aufbau der Poller zufrieden gezeigt, erklärte die Inhaberin. „Gerade unsere Stammgäste finden das toll.“ Das Café positioniere sich klar, sagte sie. „Wer das nicht möchte, der hat Möglichkeiten, wo anders hinzugehen“, hieß es vergangene Woche noch. Wieso die Poller plötzlich verschwunden sind, ist offen. Die Betreiberin war am Donnerstagmorgen auf Anfrage der Berliner Morgenpost zunächst nicht zu erreichen.