Mitte: Neubau für das Umweltministerium

Foto: C. F. Møller Architects, Aarhus und C. F. Møller Landscape, Aarhus

Entwurfsansicht der mit einem 1. Preis ausgezeichneten Büros C. F. Møller Architects, Aarhus und C. F. Møller Landscape, Aarhus für die Erweiterung des Bundesumweltministeriums in Berlin.

Das Umweltministerium bekommt einen Neubau an der Niederkirchnerstraße in Mitte. Ein Wettbewerb erbrachte gleich zwei Siegerentwürfe.

Architektur Umweltministerium bekommt einen Neubau in Mitte

Berlin. Bisher wurde die städtebauliche Lücke direkt neben dem Berliner Abgeordnetenhaus in der Niederkirchnerstraße in Mitte lediglich als Parkplatz genutzt. Damit soll bald Schluss sein. Wie das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) am Dienstag mitteilte, soll dort der Verwaltungsneubau für das Bundesumweltministerium entstehen. Wie es aussehen soll, ist aber dennoch offen: Die Jury hat gleich zwei erste Preise vergeben.