Märchenhütten im Monbijoupark in Berlin schließen Ende des Jahres

Berlin. Was sich zuletzt andeutete, ist nun offiziell: Die Märchenhütten im Monbijoupark schließen zum Jahresende. Das gab der Theaterbetrieb am Donnerstagmorgen bekannt. „Bis Jahresende können wir garantieren, dass wir die Märchenhütten bespielen können“, sagte David Regehr, Mitgesellschafter der Märchenhütten und Monbijoutheater gGmbH, die die Holzhütten in Mitte betreibt.

Darüber hinaus traue sich das Theater aufgrund der Auseinandersetzung mit dem Bezirk nicht, gegenüber Mitarbeitern und Gästen den Weiterbetrieb in Aussicht zu stellen. Pläne, die Märchenhütten an anderer Stelle weiterzubetreiben gebe es aktuell nicht. Regehr sprach von der „Zerstörung des größten und beliebtesten freien Theaters Berlins“. Bezirk hat für Märchenhütten im Monbijoupark keine Genehmigung erteilt Am vergangenen Freitag waren die Märchenhütten in die neue Wintersaison gestartet – jedoch ohne dafür vom Bezirk Mitte eine Genehmigung zu besitzen. Der Bezirk gestattet den Machern zwar den Theaterbetrieb auf dem Dach einer ehemaligen Bunkeranlage am Rande des Monbijouparks. Für die Märchenhütten selbst hatte der Bezirk zuletzt jedoch keine Genehmigung mehr erteilt. Diese seien in der Vergangenheit stets nur geduldet worden. „Wir haben zu keiner Zeit in Aussicht gestellt, dass die Duldung irgendwie verlängert werden könnte“, sagte Mittes Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) Mitte November der Berliner Morgenpost. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) habe klar gesagt, dass in der Grünanlage keine dauerhaften Bauten stehen sollten. Möglich wären nur sogenannte „fliegende Bauten“, die aufgestellt und wieder abmontiert werden können. „Da bei den Märchenhütten die Standzeit schon so lange ist, sind es keine fliegenden Bauten mehr“, sagte Gothe damals. Die Theatermacher seien darüber schon vor langem informiert worden. Gothe hatte Ende vergangener Woche juristische Schritte gegen Gesellschaft angekündigt, sollten sie den Theaterbetrieb in den Märchenhütten wie angekündigt aufnehmen. Bis jetzt hat die Bauaufsicht diese jedoch nicht eingeleitet. Regehr und seine Mitgesellschafter Christian Schulz und Roger Jahnke kalkulieren für ihren Betrieb bis Jahresende auch mit diesen zeitlichen Schleifen des Verwaltungsaktes. Aus dem Bezirksamt hieß es jedoch zuletzt, dass das Amt den Betrieb zur Not auch ganz plötzlich einstellen könne.