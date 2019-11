Berlin. Der KitKatClub – ein überregional bekannter Ort für seine Fetisch-Partys – und die Diskothek Sage Club in Mitte stehen vor der Schließung. Den beiden Clubs wurden die Räume an der Köpenicker Straße gekündigt, wie die Berliner Zeitung berichtet.

Die Location wird von beiden Clubs genutzt: in der Woche vom Sage Club und am Wochenende vom KitKatClub. Nach Auskunft des Geschäftsführer der Clubkommission, Lukas Drevenstedt, müssen die Clubs das Haus Ende Juni verlassen. Es gebe aber noch Hoffnung, dass man sich zusammenfinde, sagte Drevenstedt der Berliner Zeitung.

Mehrere Clubs mussten schon schließen

Die Partys im KitKatClub sind mittlerweile legendär.

Foto: dpa Picture-Alliance / Jürgen Henkelmann / picture alliance / imageBROKER

Die Clubkommission – ein Zusammenschluss von 250 Berliner Clubbetreibern und Veranstaltern – musste in der Vergangenheit bereits einige Standorte aufgeben. Im vergangenen Jahr war das „Jonny Knüppel“ auf der Lohmühleninsel geschlossen worden. Zuvor hatte es bereits den „Knaack-Club“ getroffen, auch die Türen des „White Trash“ und „Kingkong“ sind geschlossen.

Touristen kommen zum Feiern in die Stadt

Berlin lebt von der Club-Kultur. Viele Touristen kommen nur zum Feiern in die Hauptstadt. 700 Orte und Veranstalter sind ein fester Bestandteil der Berliner Kultur und vor allem auch der Wirtschaft. Aus einer Studie der Senatswirtschaftsverwaltung aus dem Jahr 2019 geht hervor, dass die Clubs pro Jahr fast 58.000 Veranstaltungen mit annähernd 71.000 Künstler-Auftritten im Programm haben. 2017 erzielten sie damit einen Umsatz von 168 Millionen Euro.

Techno und Livebands

Im 1997 gegründeten Sage Club wurde zunächst an mehreren Wochentagen Techno, Rock und House gespielt. Heute gibt es nur noch am Donnerstagabend Veranstaltungen mit Rockmusik und Livebands.

Der Name des KitKatClubs ist aus dem Musical „Cabaret“ inspiriert. In dem Club sollte sich die freizügige und schillernde Atmosphäre der 20er-Jahre widerspiegeln. In dem Techno-Club herrscht oft ein Dresscode, wer ihn nicht einhält, kommt am Türsteher nicht vorbei. Bekannt ist der Club für die regelmäßig am Sonnabend stattfindende Party „CarneBall Bizarre“.