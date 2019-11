Senat vertagt Plan für Checkpoint Charlie

Der Berliner Senat hat am Dienstag den Beschluss für einen neuen Bebauungsplan am Checkpoint Charlie vertagt. Die Vorlage von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) stand zwar auf der Tagesordnung, wurde aber wegen erheblicher Einwände der SPD nicht beschlossen. Dahinter steckt ein grundsätzlicher Konflikt über den Umgang mit der Brache an einem der wichtigsten historischen Schauplätze des Kalten Krieges.

Müller: Am Checkpoint hat sich die Sache „verhakt“ Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte schon am Vorabend am Rande einer Veranstaltung angekündigt, dass der B-Plan wohl nicht beschlossen werden könne. Die ganze Angelegenheit sei „verhakt“, sagte Müller. Er folgte damit den Argumenten der baupolitischen Sprecherin der SPD im Abgeordnetenhaus, Iris Spranger. Die stellvertretende Landesvorsitzende hat sich festgelegt, den Plänen der Stadtentwicklungssenatorin nicht zustimmen zu wollen. Die SPD teilt im Kern die Bedenken einer Gruppe von Planern und anderen Fachleuten um die Architektin Anna Maske. Sie befürchten, dass mit dem Bebauungsplan die seit Jahren währende Blockade bei der Nutzung der beiden Grundstücke östlich und westlich der Friedrichstraße fortsetzen könnte. Denn der B-Plan sieht anders als zunächst verabredet einen hohen Anteil von Wohnungen am Checkpoint Charlie vor. Vom Bezirk Mitte als unbedenklich eingestufte 60-Meter-Hochhäuser tauchen nicht im B-Plan auf. Dafür sollen aber Flächen für einen Stadtplatz frei bleiben und ein eigenständiges Gebäude für ein Museum zum Kalten Krieg entstehen. Altschulden belasten Entwicklung am Checkpoint Charlie Die Kritiker befürchten nun, dass diese Vorgaben jeden Investor abschrecken würden. Die Auflagen seien hoch, die Möglichkeiten, Renditen zu erwirtschaften, hingegen ziemlich gering. Zumal aus vergangenen Insolvenzen erhebliche Altschulden von bis zu 100 Millionen Euro auf den Grundstücken lasten, die ein Investor tragen müsste. So werde die Entwicklung weiter blockiert, der Gedenkort komme nicht zustande, warnte die Gruppe um Maske in einem offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister. Bis zum Frühjahr dieses Jahres waren Pläne des Projektentwicklers Trockland aktuell, der dort in seiner Bebauung mit einem Hotel und Büros ein Museum integrieren wollte. Dann stoppten vor allem Linke und Grüne das Vorhaben und begannen mit neuen Planungen. Zuletzt hatte sich aber die Senatsstadtentwicklungsverwaltung von den in einem Workshop-Verfahren gefundenen Ergebnissen und von der Nutzung als „Kerngebiet“ ohne Wohnungen verabschiedet. Das werde Nutzungskonflikte bringen, die den von 4,5 Millionen Besuchern jährlich besuchten Gedenkort gefährdeten, so die Kritiker.