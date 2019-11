Verzögerte Schulsanierungen: Von Dassel kritisiert Stadtrat

Die sich verzögernde Sanierung von sechs Schulen in Mitte sorgt für Ärger im Bezirksamt Mitte. Am Montag sprach Bürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) im Bezirksunterausschuss des Abgeordnetenhauses über die Probleme – und kritisierte dabei Schulstadtrat Carsten Spallek (CDU). Wie berichtet, hat der Bezirk die nötigen Bauplanungsunterlagen (BPU) für Arbeiten an sechs Schulen nicht fristgerecht bei der Senatsfinanzverwaltung eingereicht. Die Sanierungen können deshalb zunächst nicht im Bezirksetat für 2020/2021 berücksichtigt werden. Dadurch verzögern sich die dringend notwendigen Arbeiten.

Für die Hedwig-Dohm-Schule liegen nun doch Unterlagen vor

„Das hat mich selbst sehr überrascht“, sagte von Dassel im Ausschuss. Die anschließende interne Prüfung habe sich komplizierter dargestellt als erwartet, so der Bürgermeister. Im Schulamt und im für Baufragen zuständigen Fachbereich Facility Management sei „nicht immer klar, welche Schritte worauf folgen“. Beide Abteilungen unterstehen Stadtrat Spallek.

Auch ihn persönlich kritisierte von Dassel scharf: Für keine weitere Schule läge eine BPU vor, habe ihm der Schulstadtrat gesagt. Am Folgetag, so von Dassel, habe ihm Spallek plötzlich jedoch mitgeteilt, dass es für die Strangsanierung an der Hedwig-Dohm-Schule zumindest eine Teil-BPU gebe. Zu diesem Zeitpunkt habe der Bezirksbürgermeister die Finanzverwaltung bereits in einem neuen Brief über den aktuellen Stand informiert. Der Fehler sei „symptomatisch für unsere Schwierigkeiten“, so von Dassel. „Das sind zum Teil auch persönliche Defizite“, sagte er in Richtung Spallek.

Senat: Bezirk Mitte soll lieber vollständige Planungen vorlegen

Bei Finanzstaatssekretär Fréderic Verrycken (SPD) warb der Grüne um Nachsicht und bat, zumindest die Strangsanierung noch in den aktuellen Etat mit aufzunehmen. Der Bezirk solle lieber warten, die vollständigen Unterlagen später vorlegen. Dann werde man „so schnell wie möglich eine Lösung finden“, sagte Verrycken. Für die Sanierungen der Papageno-, Miriam-Makeba- und Carl-Kraemer-Grundschule will der Bezirk die BPU bis Sommer 2020 nachreichen. Bei der Ernst-Schering-Schule und der Kurt-Tucholsky-Grundschule (Filiale Kruppstraße) verzögern sich die Bauarbeiten hingegen noch länger.