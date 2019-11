Bezirk Mitte verbietet Märchenhütten im Monbijoupark

In einer der Hütten laufen gerade die Proben. Mit der Aufführung von drei Märchen soll am Freitag, 22. November, die neue Spielzeit in den Märchenhütten im Monbijoupark beginnen. Dass es tatsächlich so kommt, ist jedoch fraglich. Denn die Holzbauten dürften nach Auffassung des Bezirks Mitte längst nicht mehr im Park gegenüber dem Bode-Museum stehen.

Es ist der neueste Akt in einem Stück, das wahlweise als Trauerspiel oder Schmierenkomödie bezeichnet werden kann. Dass es zu dieser Wendung kommt, liegt an der Ankündigung der neu gegründeten Märchenhütten und Monbijoutheater gGmbH, in der Winterzeit in den Märchenhütten Theaterprogramm anzubieten, – und der Reaktion des Bezirksamts Mitte, dass es dafür keine Duldung gebe.

Dabei sollte eigentlich in der kommenden Woche die Spielzeit in den Märchenhütten starten. „10.000 Tickets haben wir schon verkauft“, sagte Roger Jahnke, zusammen mit dem früheren Monbijou-Theater-Betreiber Christian Schulz und dem Bühnenbildner David Regehr Gesellschafter der Theatertruppe. Nach monatelanger Planung, so Jahnke, habe das Team vergangene Woche plötzlich jedoch Post vom Bezirksamt erhalten: Die Märchenhütten würden nicht weiter geduldet.

„Es kam nie eine Reaktion“

Die Entscheidung käme überraschend und zu einem schlechten Zeitpunkt, schließlich planten die Theatermacher die neue Saison bereits seit September. Trotz Nachfragen sei zuvor kein Hinweis vom Bezirk gekommen. „Wir haben die Anfragen schon im August gestellt, aber es kam nie eine Reaktion“, sagte Jahnke. Erst jetzt, wo der Theaterbetrieb organisiert sei, gebe es keine Duldung mehr vom Bezirk.

Ganz anders stellt den Fall Mittes Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) dar. „Wir haben zu keiner Zeit in Aussicht gestellt, dass die Duldung irgendwie verlängert werden könnte.“ Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) habe klar gesagt, dass in der Grünanlage keine dauerhaften Bauten stehen sollen. Möglich wären nur sogenannte „fliegende Bauten“, die aufgestellt und wieder abmontiert werden können. „Da bei den Märchenhütten die Standzeit schon so lange ist, sind es keine fliegenden Bauten mehr“, sagte Gothe. Entgegen der Darstellung der Theatermacher sollen diese sehr wohl lange im Bilde gewesen sein, es habe „regelmäßigen Kontakt“ gegeben. Gothe nannte das Geschäftsgebaren „indiskutabel“. Es sei unverfroren, einfach Fakten zu schaffen und das Bezirksamt vor vollendete Tatsachen zu stellen. „Es ist auch unverantwortlich gegenüber dem Ensemble, dem vermittelt wurde, dort spielen zu können.“

Nebenan wird es auch im Winter Theater geben

Laut Gothe hätten die Betreiber nicht einmal einen gültigen Mietvertrag mit der Humboldt-Universität (HU), der die Bunkeranlage gehört, auf der die Märchenhütten stehen. Denn dieser setze eine Betriebserlaubnis vom Bezirk voraus, die bei den derzeitigen Bauten nicht gegeben sei.

Nachdem im vergangenen Sommer im Monbijoupark erstmals seit Jahren kein Theaterbetrieb im bekannten Amphitheater aus Holz stattfand, steht nun auch die Spielzeit der Märchenhütten vor dem Aus. Die Gegend sei dadurch „unbestritten weniger attraktiv“, sagte Gothe. „Doch den größten Anteil am Theaterdesaster trägt die Truppe um Herrn Schulz und Herrn Regehr selbst.“ Winteraufführungen wird es im Monbijoupark dennoch geben. In der benachbarten Märchenscheune, betrieben vom Theater an der Museumsinsel, werden ab Ende November Märchen gespielt.