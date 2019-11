Polizei-Provisorium aus 60er-Jahren wird nun Dauerstandort

In einem Magazin-Artikel der Architektur Zeitschrift „Detail“ wird der Stahlbau an der Kruppstraße für seine „straffe Raumorganisation“ gelobt. Der Artikel ist aus dem Jahr 1967. Und das Gebäude an der Kruppstraße war eigentlich als Zwischenlösung für die Berliner Polizei gedacht. Nun, mehr als 50 Jahre später, wurde das Haus, in dem die 31. Einsatzhundertschaft untergebracht ist, für 13 Millionen Euro aufwendig saniert und nun fertiggestellt.

Für die Polizei ist die Kruppstraße von symbolischer Bedeutung. Besteht doch bei den Polizeigebäuden ein Sanierungsstau von einer Milliarde Euro. Die Kruppstraße galt lange als einer der traurigsten Fälle und als besonders sanierungsbedürftig. „Wir haben in den letzten Jahren sehr umfangreich für insgesamt 13 Millionen Euro das Haus auf dem Gelände saniert“, sagte Johanna Steinke von der landeseigenen Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) der Berliner Morgenpost. Die Planung der Gesamtsanierung startete bereits im Jahr 2015 und noch unter dem damaligen Innensenator Frank Henkel (CDU). „Die Umsetzung der umfangreichen Sanierung war jedoch im Dienstbetrieb nicht möglich und die Umquartierung der Polizeidienststellen Voraussetzung für den Beginn der Baumaßnahmen“, sagt BIM-Sprecherin Steinecke. Die Einsatzhundertschaft waren daher seit Herbst 2016 in Alt-Moabit untergebracht. In den 60er-Jahren als temporäres Quartier errichtet Das Gebäude war in zwei Bauabschnitten in den 60er-Jahren als temporäres Quartier errichtet worden. Damals war diese schnelle und sparsame Bauweise wegweisend. Jedoch war die Konstruktion nur für eine kurze Nutzungsdauer vorgesehen und nicht für einen so langen Zeitraum. Laut BIM gab es gravierende Mängel in der äußeren Baustruktur sowie im gesamten Innenbereich. Die Sanierung der Kruppstraße war sehr aufwendig. Die Gebäudehülle und die gesamte technische Ausrüstung wurden vollständig energetisch saniert. Laut BIM führe die die komplexe energetischen Sanierung des Gebäudes zu einem Rückgang der CO2-Emission von 286 Tonnen im Jahr. Gerade die Sanierung im laufenden Betrieb ist eine besondere Herausforderung. Die Polizeiliegenschaften stellen mit rund 360 Gebäuden und einer Gesamtfläche von einer Million Quadratmetern das größte Segment der landeseigenen BIM dar. Der Sanierungsstau bei der der Polizei gliedert sich in mehrere Prioritätsstufen. Allein Stufe eins sind Arbeiten, die aus Sicherheitsgründen oder um Gefahrenstellen zu beseitigen eigentlich umgehend zu erledigen sind. Sie machen bei den Polizeigebäuden 85 Millionen Euro aus. Bei Stufe zwei, die zum dringenden Gebäudeerhalt oder zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften notwendig sind, liegt der Finanzbedarf bei 507 Millionen Euro.