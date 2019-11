Berlins erster Weihnachtsbaum wird am Donnerstag auf dem Gendarmenmarkt aufgestellt. Am Morgen liefen noch die Arbeiten, um den Stamm in der vorgefertigten Grube zu versenken.

Die 20 Meter hohe Blaufichte kommt in diesem Jahr aus Britz. Dort stand der Baum seit 1946 in einem Garten. Die neuen Besitzer des Hauses wollten das Ungetüm jedoch nicht länger haben, sagte Gabriele Liebe vom WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt.

Aufbauarbeiten: Der noch ungeschmückte Weihnachtsbaum am Gendarmenmarkt, im Vordergrund der Tieflader.

Foto: Christian Latz

Weihnachtsbaum am Gendarmenmarkt: Tieflader im Einsatz

Gefällt wurde der Baum bereits am Mittwochabend. Über Nacht transportierte ein Tieflader ihn durch die Berliner Innenstadt zu seinem Standort in Mitte. Die Zeit auf dem Tieflader sei immer der kritische Teil, sagte Liebe. „Gerade durch die trockenen Jahre, die wir jetzt hatten, ist es immer die Frage, ob da nicht Äste rausbrechen.“ Mit dem Ergebnis zeigten sich am Gendarmenmarkt jedoch alle zufrieden.

So schön glänzte der Weihnachtsbaum auf dem Gendarmenmarkt in früheren Jahren.

Foto: Reto Klar

In der kommenden Woche werde der Baum geschmückt, sagte Liebe. Erstmals auf dem Weihnachtsmarkt bestaunen können die Besucher den Baum in diesem Jahr am 25. November, wenn der Markt wie alle in Berlin eröffnet.

