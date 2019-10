E-Scooter und Leihräder: Mitte schafft Verbotszonen - schärfere Kontrollen angekündigt

Wegen anhaltender Probleme will der Bezirk Mitte härter gegen E-Scooter und Leihräder in Berlin vorgehen. Der Bezirk will dazu unter anderem in den Touristengegenden im Zentrum weitere Verbotszonen für die Leihgeräte ausweisen, sagte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) bei einem Pressegespräch am Freitag. Als Verbotszonen in Frage kämen demnach der Bebelplatz, das Nikolaiviertel oder der Gendarmenmarkt.

Mittes Vorbild für Verbotszonen für E-Scooter und Leihräder ist München

Für die Umsetzung des Verbots setzt der Bezirk auf eine maschinenlesbare Karte, die in die Software der Roller und Räder eingespielt werden soll. „Der Vorteil ist, dass es eine Software gibt, die von allen Anbietern gleich genutzt wird“, sagte von Dassel. Vorbild der Maßnahme ist die Stadt München, wo die Anbieter solche Verbotszonen bereits in ihre Angebote implementiert hätten. „Wir werden das in den nächsten Tagen zumindest für Mitte tun“, so der Bezirksbürgermeister. Er sei in der Sache auch im Gespräch mit der Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Hermann.

Auf dem E-Scooter-Gipfel Anfang August hatten sich Senat, Bezirke und Anbieter bereits auf Verbotszonen am Brandenburger Tor und am Holocaustmahnmal geeinigt. „Das hat sehr gut geklappt“, sagte von Dassel. Schon heute sei das Fahren und Parken der Leihgefährte auch in Grünanlagen verboten. Daran werde sich jedoch nicht immer gehalten. Mit der neuen Karte sollten nun etwaige Zweifelsfälle ausgeschlossen werden, so von Dassel.

Kontrollen durch das Ordnungsamt sollen verschärft werden

Während sich ein Abstellverbot über die Software regeln lässt, kann die Durchfahrt in Verbotszonen bisher nicht digital beschränkt werden. „Da gibt es Sicherheitsbedenken von Kraftfahrtbundesamt und dem Verkehrsministerium“, sagte von Dassel. Technisch wäre es bereits heute möglich, dass die Fahrzeuge in verbotenen Gebieten auf Schrittgeschwindigkeit gedrosselt werden. Die Angst besteht jedoch, dass das plötzliche Abbremsen das Unfallrisiko für Nutzer erhöht.

In München würden die Fahrverbotszonen deshalb von Polizei und Ordnungsamt kontrolliert, sagte von Dassel. Ähnliches kündigte er auch für Mitte an. „Das Ordnungsamt geht ab sofort sehr konsequent mit Fußstreifen gegen E-Scooter vor.“ Neben Verbotszonen solle auch stärker überwacht werden, ob die elektrischen Roller ungünstig auf Gehwegen platziert würden. „Das wird dann als Ordnungswidrigkeit geahndet“, so der Grüne. Wer seinen E-Scooter auf dem Gehweg schlecht parkt, dem droht ein Bußgeld von 20 Euro. Bei Abstellen im Park werden 35 Euro fällig. „Das geht an die Betreiber und die müssen sich das Geld dann von den Nutzern zurückholen“, so von Dassel.

Die Senatsverkehrsverwaltung hatte im August mit den besonders betroffenen Bezirken Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg beschlossen, das Abstellen von Leihrädern und E-Scootern auf Bürgersteigen künftig ganz zu verbieten. Stattdessen sollten derzeitige Autoparkplätze zu Abstellbereichen der Leihfahrzeuge umgewidmet werden. Bisher gibt es solche Zonen jedoch nicht. Von Dassel kündigte an, den ersten Stellplatz noch in diesem Jahr einzuführen.