Neue Synagoge: Menschenkette gegen Antisemitismus

Berlin. Hunderte Berliner haben am Sonntagmittag eine lange Menschenkette vor der Synagoge an Oranienburger Straße in MItte gebildet. Sie demonstrierten so gegen Antisemitismus, Fremdenhass und Intoleranz.

Etwa 300 Menschen waren gekommen, um „Gesicht zu zeigen“. Dazu hatte ein Bündnis von Vertretern von Kirche und Gewerkschaft aufgerufen.

Die Rabbinerin der Gemeinde, Gesa Ederberg, sagt: „Wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen.“ Sie ruft zum Hinsehen auf: „Wir dürfen nichts durchgehen lassen.“