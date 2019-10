Kurfürstenstrich: „Es ist ein grandioses Politikversagen“

Die Situation um die Prostitution an der Kurfürstenstraße beschäftigt viele Anwohner (Archiv).

Anwohner klagen über die Lage am Kurfürstenstrich. Wie es weiter geht, wollten die Grünen mit Bürgern besprechen – mit mäßigem Erfolg.

Benutzte Kondome, Spritzbesteck und Geschlechtsverkehr in aller Öffentlichkeit: Viele Anwohner im Kurfürstenkiez fühlen sich durch den dortigen Straßenstrich stark gestört. Auch Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) ist die Situation ein Dorn im Auge. Wie genau Anwohner, Sozialprojekte, Charité und Bezirkspolitiker das Problem derzeit sehen, das wollten die Grünen bei einem Bürgergespräch klären. Zu Tage traten viel Frust und auch Ideen – aber wenig Konkretes, wie die Entwicklung zum Besseren gelingen soll.

Für ihre erste Anwohnerdiskussion zur Straßenprostitution in Tiergarten-Süd hatte die Partei unter anderem Saskia Etzold, Co-Leiterin der Gewaltschutzambulanz der Charité, eingeladen. Die Ärztin hatte im Sommer mit Aussagen zu Gewaltvorfällen gegen Prostituierte im Kurfürstenkiez für Aufsehen gesorgt. Bei dem Bürgergespräch erneuerte Etzold ihre Darstellungen.

Ein bis zwei Frauen würden im Schnitt pro Woche mit teils schweren Verletzungen in der Gewaltschutzambulanz ankommen. „Die wenigsten kommen freiwillig zu uns“, sagte sie. Meist würden sie von der Notaufnahme dorthin gebracht. Etwa die Hälfte der Gewaltopfer sei von Freiern zugerichtet worden, schätzt Etzold. In den anderen Fällen seien die Zuhälter für die Verletzungen verantwortlich.

Viele von den Frauen sind drogenabhängig

Aufnehmen könne ihre Einrichtung die Frauen meist nicht, da viele von ihnen drogenabhängig seien. Stattdessen gebe man den meist wohnungslosen Opfern Geld für den Weg zu einer Obdachlosenhilfe, sagte Etzold. „Doch bei den Obdachloseneinrichtungen kommt fast nie jemand an.“

Das Schicksal der Frauen, die rund um die Kurfürstenstraße anschaffen gehen, beschäftigt viele der Anwohner. „Grauenhaft“ sei das mit anzusehen, sagte ein Anwohner. „Es ist ein grandioses Politikversagen, dass Frauen hier auf diese Art und Weise behandelt werden.“ Selbst etwa dagegen unternehmen gehe kaum, erklärte ein anderer Teilnehmer des Bürgergesprächs. „Mir wurde von Zuhältern Gewalt angedroht, als ich einer Hochschwangeren gesagt habe, sie soll sich Hilfe holen“, sagte er.

Sex für Geld, wo sonst Kinder spielen

Die anwesenden Bewohner störten sich jedoch genauso an den Folgen des Strichs für die Umgebung – wie auf dem Spielplatz am Jugendzentrum Alte Pumpe an der Lützowstraße zu beobachten sei: „Nach einer lauen Sommernacht finden sie da zwei bis drei Kondome und Wischtücher.“ Wo sonst Kinder spielten, werde Sex für Geld angeboten.

Wer all die Probleme zu verantworten habe, war aus Sicht von Bezirksbürgermeister von Dassel klar: „Die Männer sind das eigentliche Problem.“ Mit dem Ziel, möglichst billigen Sex, oft für nur wenige Euro, zu bekommen, würden sie dafür sorgen, dass die Lage der Frauen sowie die hygienische Situation in der Nachbarschaft so schlecht sei.

Pläne für Verrichtungsboxen stoßen auf heftige Kritik

Die Frage bleibt, was zu tun ist. Denn darüber herrscht bei den Grünen im Bezirk Uneinigkeit. Von Dassel hat immer wieder einen Sperrbezirk für den Kurfürstenkiez gefordert. Im Sommer ergänzte er die Pläne um die Idee, stattdessen Verrichtungsboxen auf einem Areal am Flughafen Tempelhof aufzubauen. Vom Bezirk Tempelhof-Schöneberg und der Senatsgesundheitsverwaltung gab es dafür heftige Kritik. Aber auch seine eigene Partei stellte sich in der Sache öffentlich gegen ihren Bezirksbürgermeister.

Von Dassel blieb dabei. „Die Rahmenbedingungen, die der Bezirk und das Land setzen, spielen eine große Rolle dabei, wie attraktiv es ist, Frauen hier zur Sexarbeit zu drängen“, sagte er. Die Reaktion anderer anwesender Grünen-Politiker dazu machte Laura Neugebauer, Fraktionsvorsitzende der Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Mitte, deutlich: Mit ihnen seien solche Ideen nicht zu machen. Also muss es anders gehen.

Die Bezirke Mitte und Tempelhof-Schöneberg erhalten im kommenden Jahr zusätzliche Mittel für den Kurfürstenkiez. Von Dassel stellt in Aussicht, damit unter anderem den Spielplatz an der Alten Pumpe zu umzäunen. Am Magdeburger Platz, so der Bezirksbürgermeister, sei die Aufenthaltsituation dadurch „deutlich besser ist als früher“.