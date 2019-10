Die Passanten bleiben noch immer am Unfallort stehen. Sie lesen die Briefe und Botschaften, die an einem Bauzaun aufgehängt wurden, blicken auf die auch nach Wochen noch vielen Blumen oder stellen selbst welche ab. Vor einem Monat kam ein Porsche an der Invalidenstraße Ecke Ackerstraße von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine Ampel und tötete vier Menschen. Noch läuft der Verkehr hier wie vor dem verheerenden Ereignis. Damit soll bald Schluss sein.

Tempo 30 soll so schnell wie möglich umgesetzt werden

Zwar wird allseits davon ausgegangen, dass ein anderer Straßenzuschnitt und eine Geschwindigkeitsbegrenzung den Unfall nicht verhindert hätten, dennoch hat auf die Trauer und Aufregung nach dem Unfall längst die verkehrspolitische Umplanung der Straße begonnen. Am Ende soll eine Invalidenstraße stehen, die eine Modelllösung für den Verkehrsraum in engen Berliner Kiezstraßen sein soll.

Was die beinhalten könnte, darauf verständigten sich Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), Verkehrssenatorin Regine Günther und Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (beide Grüne) bereits vor eineinhalb Wochen bei einem Treffen mit einer Petitionsgruppe für mehr Verkehrssicherheit auf der Straße.

Verkehrsverwaltung und Bezirk sicherten zu, Tempo 30 in der Invalidenstraße zwischen Gartenstraße und Brunnenstraße so schnell wie möglich umzusetzen – also noch in diesem Jahr. Helfen soll dabei die von Verkehrssenatorin Günther geschaffene rechtliche Vereinfachung, um Tempo-30-Strecken anzuordnen. Dennoch bedarf auch dieser Schritt einer Prüfung. Denn die Invalidenstraße ist eine Hauptverkehrsstraße.

Anders als in Nebenstraßen muss die Verkehrsverwaltung hier gesondert begründen, warum Autos auf der Strecke künftig nur noch mit 30 Kilometern pro Stunde fahren dürfen. Argumente hat der Senat aber bereits gefunden. Geprüft wird unter anderem, ob die Sicherheit des Radverkehrs die Einführung des Tempolimits begründen könnte. Auch die Nähe zur nur rund hundert Meter entfernten Papagenoschule könnte als Begründung dienen. Viele Schüler querten die Invalidenstraße auf ihrem Schulweg in die Gartenstraße, hieß es aus der Senatsverwaltung.

Für neue Radwege sollen Parkplätze wegfallen

Versprochen haben Senatsverwaltung und Bezirk zudem, noch in diesem Jahr einen geschützten Radweg in beiden Fahrtrichtungen entlang der Strecke einzurichten. Um rasch Verbesserungen zu erreichen, sollen dabei zunächst provisorische Lösungen zum Einsatz kommen. Wie genau diese aussehen könnten, ist noch offen. Möglich wäre, Radfahrer temporär mit Barken oder sogenannten „Leitboys“ zu schützen, teilte ein Sprecher der Verkehrsverwaltung mit.

Der Raum, der für die Radwege geschaffen wird, muss an anderer Stelle genommen werden. Damit Radfahrer künftig auf ihrer eigenen Spur unterwegs sein können, werden mehrere Parkplätze in dem Bereich wegfallen. Wie viele genau, konnte der Bezirk noch nicht sagen.

Planung für Baumaßnahmen an der Invalidenstraße bis Jahresende

Bei den kurzfristigen Maßnahmen soll es nicht bleiben. Für die Planung baulicher Veränderungen auf dem Straßenabschnitt sowie der Ampelanlagen in den kommenden zwei bis drei Jahren haben sich die Anwesenden darauf verständigt, eine Projektgruppe Invalidenstraße zu bilden.

Ihr gehören Vertreter der Petenten, der Senatskanzlei, der Verkehrsverwaltung und des Bezirks an. Geplant sind zunächst zwei Treffen. Eines davon noch in der zweiten Oktoberhälfte. Der genaue Termin stehe bislang nicht fest, sagte ein Sprecher der Verkehrsverwaltung. Noch in dieser Woche solle es dabei jedoch Fortschritte geben. Ziel der Treffen ist, bis Ende des Jahres eine transparente Planung inklusive Zeithorizont für die möglichen Baumaßnahmen vorzulegen.

Ampelzeiten sollen für Fußgänger erhöht werden

So sollen etwa an der Unfallkreuzung so schnell wie möglich die Ampelzeiten für Fußgänger erhöht werden, teilte Bezirksbürgermeister von Dassel mit. Auch ein kompletter Umbau der Kreuzung und der Ampelanlage mit einer Rundum-Grün-Schaltung für Fußgänger steht zur Diskussion. „Das braucht bei komplexen Ampelschaltungen im Verbund von mindestens 50 Ampeln leider oft seine Zeit“, drückt von Dassel auf die Bremse.

Ähnlich aufwendig ist der geplante Umbau der Tramhaltestelle. Durch ihn soll verhindert werden, dass Autos künftig rechts an der Straßenbahn vorbeifahren und so aus- und einsteigende Fahrgäste gefährden könnten. Von Dassel fasst den Zeithorizont für die Maßnahmen so zusammen: „Der Weg zu einer nachhaltigen und gerechten Mobilität ist ein langer.“

Berliner Landesverband des Fahrradklubs begrüßt die Maßnahmen

Dennoch ist erstaunlich, wie ungewohnt zügig Senat und Bezirk Mitte nach dem Unfall Maßnahmen starten. Erfreut darüber zeigte sich auch der Berliner Landesverband des Fahrradklubs ADFC. „Es ist schön, dass es jetzt schnell geht“, sagte Sprecher Philipp Poll. Genau an dieser Stelle sei bisher eine Lücke im Radwegenetz. Fahrradfahrer könnten zudem mit den Reifen in die Gleise geraten.

„Das ist nicht schön zu fahren“, sagt Poll. Neu ist das Problem allerdings nicht. Einen Radweg indes fordert der Verband an der Stelle schon seit 2016. Zudem gebe es noch viele Lücken im Radwegenetz. „Wir wünschen uns“, so Poll, „dass es auch an anderer Stelle schneller geht.“