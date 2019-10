Friedrichstraße wird für zwei Tage autofrei

Die Friedrichstraße Berlin in Mitte ist für zwei Tage ohne Autos.

Der Abschnitt zwischen Französischer Straße und Mohrenstraße wird am Wochenende für Autos gesperrt.

Berlin. Die Friedrichstraße in Mitte ist am Sonnabend und Sonntag zwischen Französischer Straße und Mohrenstraße für Autos gesperrt. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Verkehr geschieht dies zum ersten Mal in Absprache mit allen Anrainern, Händlern und Gewerbetreibenden, die dann auch ihre Geschäfte öffnen – auch am Sonntag.

Unter dem Motto „Friedrich, the Flâneur“ wandelt sich am Wochenende die Einkaufsstraße zur Modemeile: Junge Modelabels aus Berlin präsentieren in zahlreichen Showcases ihre neuesten Kreationen – und die Friedrichstraße dient ihnen als Laufsteg.

Verkehrssenatorin und Bezirksbürgermeister bieten Rundgang an

Die offizielle Eröffnung der „Flaniermeile“ mit anschließendem Rundgang mit Umweltsenatorin Regine Günther sowie Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (beide Grüne) findet am Sonnabendvormittag um 10.30 Uhr statt. Treffpunkt ist vor dem Eingang der Galeries Lafayette. Günther erklärte vorab: „Die Menschen sollen die Friedrichstraße ohne Autoverkehr, ohne drängende Enge auf den Bürgersteigen, dafür mit viel Platz auf der Straße erleben können.“

Die zwei autofreien Tage an der Friedrichstraße könnten indes zur Blaupause für die Verkehrswende weg vom Auto werden, die der rot-rot-grüne Senat sei drei Jahren propagiert und schrittweise umsetzen will. „Zurzeit ist die Friedrichstraße vor allem eines: ungemütlich, laut, nicht wirklich einladend“, sagt von Dassel, der das autofreie Wochenende maßgeblich mitinitiiert hat. Viele Menschen in der Stadt wünschten sich „mehr Flächengerechtigkeit“, eine bessere Aufenthaltsqualität und nachhaltige Mobilität.

Auswirkung auf Wirtschaft wissenschaftlich untersucht

Von Dassel plant rund um das verkaufsoffene zweite Adventswochenende bereits die zweite autofreie Phase an der Friedrichstraße. An diesem Sonntag dürfen in Berlin die Geschäfte voraussichtlich öffnen. Und im kommenden Jahr soll unter Mitwirkung der Senatsverkehrsverwaltung ein mehrwöchiger Versuch folgen, der dann wissenschaftlich begleitet wird, um die Auswirkungen etwa auf Straßen und Verkehrsflüsse im Umfeld zu untersuchen.

Ursprünglich war angedacht, bereits am ersten Septemberwoche eine zeitweise Fußgängerzone an der Friedrichstraße einzurichten. Der Termin wurde allerdings wegen Problemen mit den Sonntagsöffnungszeiten auf das erste Oktober-Wochenende verschoben.