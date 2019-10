Rollstuhlfahrer stürzt, weil Bezirk Gehwegschäden missachtet

Rollstuhlfahrer Dieter Kühn beklagt Gehwegschäden in der Dortmunder Straße in Moabit.

Monatelang beschwerte sich ein Rollstuhlfahrer in Moabit über Schäden im Pflaster. Auch nachdem er fiel, machte der Bezirk erst nichts.

Berlin. Das Loch im Gehweg war nicht riesig, doch es reichte, um Dieter Kühn zu Fall zu bringen. Der Rollstuhlfahrer kam am Morgen des 24. August vom Kaffeetrinken mit einer Freundin durch die Dortmunder Straße in Moabit. Plötzlich sei das rechte Vorderrad in der Kuhle steckengeblieben, mehrere Steine hatten sich aus dem Pflaster gelöst. Kühn stürzte vornüber aus dem Rollstuhl und fiel auf seine erst kurz zuvor operierte Schulter.