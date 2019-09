Mall of Berlin feiert fünften Geburtstag mit Konfettiregen und Riesentorte

Berlin. Mit Geburtstagstorte und Konfettiregen ist am Freitagmorgen die Feier zum fünften Geburtstag der Mall of Berlin gestartet. Um 10 Uhr schnitt Harald Huth, Geschäftsführer des Center-Eigentümers HGHI, den Geburtstagskuchen an: eine Schokosahnetorte mit einem Meter Durchmesser. Dann verteilte er die Tortenstücke unter den mehr als 100 zur Feier gekommenen Besuchern.

Harald Huth, Geschäftsführer des Center-Eigentümers HGHI, schneidet die Geburtstagstorte an.

Foto: Christian Latz

Mehr noch als auf den Kuchen waren die Besucher jedoch in Erwartung eines anderen Geburtstagsspezials: Mit einem großen Knall regnete goldenes Konfetti im großen Arkadenbereich des Shoppingcenters herab. Unter den bunten Schnipseln versteckt waren 555 Lose für Gewinne in einem Gesamtwert von 50.000 Euro. Passend zum Alter des Einkaufszentrums konnten sich fünf Gewinner über Einkaufsgutscheine im Wert von 555,55 Euro freuen.

Viele Aktionen in der "Wonder Mall"

Die Aktion am Freitagmorgen war nur der Auftakt für eine Geburtstagsfeier, die das ganze Wochenende andauern soll. Noch am Freitag kommen Besucher in den Genuss einer Reihe von Modenschauen. Am Sonnabend tritt unter anderem Magier Farid auf, der durch verschiedene Fernsehshows bekannt wurde und in der glasüberdachten Piazza der Mall zu Gast ist. Auch im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags öffnet die Mall of Berlin. Zum Geburtstag solle sich die Mall in eine „Wonder Mall“ verwandeln, kündigte Betreiber HGHI an.

Die Mall of Berlin wurde im September 2014 eröffnet; auf 76.000 Quadratmetern befinden sich rund 300 Geschäfte. Sie ist das Herzstück eines Stadt­quartiers, zu dem außerdem Wohnungen, Büros, Gastronomie und ein Hotel gehören. Mit ihm sollte damals eine städtebauliche Lücke zwischen zwischen Potsdamer Platz und Friedrichstraße geschlossen werden. Laut HGHI Holding GmbH wird die Mall jährlich von rund 22 Millionen Menschen besucht.